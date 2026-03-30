ГУР опублікувало ще 51 кораблі, які допомагають Росії продовжувати війну

Це танкери, що транспортують морем російську нафту і нафтопродукти, а також вантажі судна, які заходили в окуповані порти.

Головне управління розвідки міністерства оборони опублікувало список з 51 судна, що сприяють російській агресії. На порталі War&Sanctions розділ “Морські судна” поповнився новими кораблями, які росіяни використовують для збагачення і проджовження війни.

До оновлення увійшли нафтові танкери, що забезпечують морський експорт російської нафти й нафтопродуктів, а також вантажні судна, які співпрацюють з агресором і заходять у закриті порти на тимчасово окупованій території України – зокрема в Маріуполь і Керч. Про це повідомили в ГУР у Facebook.

“Росія системно використовує морську логістику не лише для експорту енергоносіїв, а й для вивезення викрадених українських ресурсів – зерна, руди, вугілля. Паралельно держава-агресор намагається інтегрувати окуповані території у власну економічну систему, відкриваючи українські порти для іноземних суден”, – йдеться у повідомленні.

Росіяни застосовують схеми з використання суден під прапорами інших країн, серед них є й ті, які підтримують Україну.

“Ключовою ланкою цієї логістики залишаються капітани суден — саме вони володіють повною інформацією про походження та характер вантажів, а також маршрути слідування”, – додали в ГУР.

ГУР закликає:

держави, що в рамках роботи Генасамблеї ООН підтвердили відданість суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, вжити заходів щодо упередження та недопущення випадків заходження морських суден під їх прапорами до закритих морських портів на тимчасово окупованій території України;

Міжнародну морську організацію звернутися до всіх держав-членів про необхідність дотримання режиму закритих морських портів на тимчасово окупованій території України, вживати належних заходів щодо суден, які порушують зазначений режим;

країни прапора – посилити контроль за місцями перебування морських суден для упередження випадків їх заходів в акваторію закритих морських портів на тимчасово окупованій території України;

країн-партнерів – запровадити додаткові санкції проти російських, іноземних фізичних, юридичних осіб, морських суден, залучених до комерційної протиправної діяльності на тимчасово окупованій території України.

“Окремо звертаємось до екіпажів морських суден: участь у протиправних операціях в українських портах означає співучасть в агресії. Відповідальність капітанів суден за участь у окупаційних операціях країни-агресора є неминучою”, – наголосили там.