Уночі під удар потрапив завод "КуйбишевАзот" у Самарській області Росії. Про це повідомляє OSINT-канал у Telegram Exilenova+.

Атака по Куйбишевському хімзаводу є другою за місяць. Місцеві опублікували в Telegram відео пожежі і диму після ударів (наявна ненормативна лексика).

Окрім того, дрони атакували й інші російські регіони, додає ASTRA. У Таганрозі була кількагодинна атака. ППО намагалася збивати безпілотники, але, крім падіння уламків, є прямі влучання. Місцева влада повідомила про загиблого і 8 поранених, пошкодження є у приватному секторі, школі, 12 багатоповерхівках.

У Краснодарі внаслідок падіння уламків постраждали троє, повідомив регіональний оперативний штаб.

Російське міністерство оборони запевнило, що їхня ППО збила 102 дрони над Бєлгородською, Курською, Воронезькою, Ростовською, Волгоградською, Пензенською, Ульянівською, Самарською областями, Краснодарським краєм, окупованим Кримом і над Чорним морем.