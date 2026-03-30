ГоловнаСуспільствоВійна

У Херсонській області через агресію РФ одна людина загинула і троє – поранені

Росіяни обстріляли 38 населених пунктів області. 

У Херсонській області через агресію РФ одна людина загинула і троє – поранені
Наслідки російського обстрілу Херсонської області 31 березня 2025 року
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж доби російські війська обстріляли 38 населених пунктів Херсонської області і вбили там людину. Ще троє осіб поранені. 

Про це  у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Благовіщенське, Інженерне, Комишани, Наддніпрянське, Придніпровське, Приозерне, Садове, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Ромашкове, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Микільське, Токарівка, Берислав, Зміївка, Томарине, Урожайне, Велика Олександрівка, Тягинка, Високе, Ольгівка, Гаврилівка, Українка, Любимівка, Хрещенівка, Нововоронцовка, Осокорівка, Золота Балка, Новогригорівка, Новокаїри, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили  багатоповерхівку та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили  адмінбудівлю, виробниче приміщення, господарчу споруду та приватні автомобілі.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін. 

﻿
