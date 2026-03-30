Суспільство / Війна

На Запоріжжі одна людина вбита і четверо – травмовані російськими ударами

Війська ворога атакували 38 населених пунктів області.

наслідки російських ударів по Запорізькій області
Фото: Запорізька ОВА

У Запорізькому та Пологівському районах Запорізької області одна людина загинула і четверо – травмовані через російські удари.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, загинула 75-річна жінка, поранений 72-річний чоловік у Зарічному, і у Біленькому травмований 77-річний чоловік. 

Загалом упродовж доби окупанти завдали 823 удари по 38 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 18 авіаударів по Зарічному, Мар'янівці, Долинці, Широкому, Копанях, Староукраїнці, Заливному, Зорівці, Софіївці, Гуляйпільському, Чарівному та Воздвижівці.

456 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Біленьке, Різдвянку, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Мирне, Гірке, Зелене, Солодке, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Цвіткове, Василівське та Преображенку.

Зафіксовано 3 обстріли із РСЗВ по Залізничному та Щербаках.

346 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівському, Павлівці, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Малих Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Зеленому, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Солодкому та Гуляйпільському.

Надійшло 36 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

