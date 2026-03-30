"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Горіть, як Усть-Луга
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Війна

Вчора на фронті відбулося майже 150 боїв

Сили оборони уразили три райони зосередження особового складу та пункт управління безпілотними літальними апаратами окупантів.

Вчора на фронті відбулося майже 150 боїв
Війна зРосією
Фото: Генштаб

Розпочалася 1496 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 147 бойових зіткнень. Найбільше боїв пройшло на Покровському напрямку фронту.

Про це повідомили у Генштабі. 

Вчора противник завдав ракетного удару однією ракетою, 70 авіаційних ударів, скинувши 237 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9355 дронів-камікадзе та здійснив 3912 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 61 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Вільна Слобода Сумської області; Лісне, Покровське, Писанці, Новоолександрівка, Гаврилівка, Підгаврилівка, Христофорівка Дніпропетровської області; Заливне, Копані, Гуляйпільське, Чарівне, Мар’янівка, Софіївка, Зорівка, Воздвиженське, Широке, Долинка, Гуляйполе, Мирне, Зарічне Запорізької області.

За минулу добу авіація Сил оборони уразила три райони зосередження особового складу та пункт управління безпілотними літальними апаратами окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 111 обстрілів, з яких чотири – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Вільча та в бік Зибиного й Охрімівки.

На Куп’янському напрямку агресор 12 разів атакував у районах населених пунктів Новоосинове, Петропавлівка, Нова Кругляківка, Богуславка, Новоплатонівка та Борівська Андріївка.

На Лиманському напрямку противник атакував п’ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Чернещина, Лиман та Новосергіївка.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у районах Рай-Олександрівки, Платонівки, Закітного та Калеників.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили дві ворожі спроби просунутися вперед у районах населених пунктів Федорівка Друга та Миколаївка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Клебан-Бика, Степанівки, Русиного Яру, Новопавлівки та Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Удачне, Торецьке, Новоолександрівка, Покровськ, Новомиколаївка, Біляківка, Молодецьке, Дачне, Філія та Новопавлівка, а також у бік населеного пункту Ганнівка.

На Олександрівському напрямку противник десять разів атакував у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Олександроград, Січневе, Злагода, Тернове, Вишневе, Рибне та Красногірське.

Десять атак окупантів відбулося минулої доби на Гуляйпільському напрямку у районах Добропілля, Залізничного, Варварівки, Оленокостянтинівки, Гуляйполя та Мирного.

На Оріхівському напрямку ворог атакував у районі населеного пункту Приморське.

На Придніпровському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовані.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

  • Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 870 осіб. Також ворог втратив чотири танки, чотири бойові броньовані машини, 48 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 2471 безпілотний літальний апарат, 183 одиниці автомобільної техніки.
﻿
