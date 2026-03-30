Восьмеро мешканців Харківщини постраждали через атаки Росії

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 19 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 8 людей.
Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов.
У Харкові зазнали гострої реакції на стрес 94-річний і 52-річний чоловіки. У сел. Старий Салтів постраждав 52-річний чоловік, у м. Дергачі зазнала стресової реакції 52-річна жінка. У с. Білий Колодязь Вовчанської громади поранено 72-річного і 60-річного чоловіків, а у с. Безруки Дергачівської громади зазнали гострої реакції на стрес 29-річний чоловік і 50-річна жінка.
Ворог атакував БпЛА Холодногірський район Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 КАБ;
- 4 БпЛА типу «Герань-2»;
- 6 БпЛА типу «Молнія»;
- 6 fpv-дронів;
- 13 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харкові пошкоджено 4 приватні будинки, автомобіль;
- у Богодухівському районі пошкоджено навчальний заклад, багатоквартирний будинок (с. Лютівка), 3 приватні будинки (с. Братениця), приватний будинок, адмінбудівлю (сел. Золочів);
- у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Вишнівка, с. Борівське), 2 приватні будинки, складське приміщення (сел. Великий Бурлук);
- в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова);
- у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки, автомобіль, гараж (м. Дергачі), приватний будинок (с. Безруки);
- у Лозівському районі пошкоджено складську будівлю (с. Краснопавлівка), електромережі (с. Семенівка).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 65 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 25 519 людей.