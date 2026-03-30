Восьмеро мешканців Харківщини постраждали через атаки Росії

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 19 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 8 людей.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові зазнали гострої реакції на стрес 94-річний і 52-річний чоловіки. У сел. Старий Салтів постраждав 52-річний чоловік, у м. Дергачі зазнала стресової реакції 52-річна жінка. У с. Білий Колодязь Вовчанської громади поранено 72-річного і 60-річного чоловіків, а у с. Безруки Дергачівської громади зазнали гострої реакції на стрес 29-річний чоловік і 50-річна жінка.

Ворог атакував БпЛА Холодногірський район Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 КАБ;

4 БпЛА типу «Герань-2»;

6 БпЛА типу «Молнія»;

6 fpv-дронів;

13 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харкові пошкоджено 4 приватні будинки, автомобіль;

у Богодухівському районі пошкоджено навчальний заклад, багатоквартирний будинок (с. Лютівка), 3 приватні будинки (с. Братениця), приватний будинок, адмінбудівлю (сел. Золочів);

у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Вишнівка, с. Борівське), 2 приватні будинки, складське приміщення (сел. Великий Бурлук);

в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова);

у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки, автомобіль, гараж (м. Дергачі), приватний будинок (с. Безруки);

у Лозівському районі пошкоджено складську будівлю (с. Краснопавлівка), електромережі (с. Семенівка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 65 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 25 519 людей.