ГоловнаСуспільствоВійна

Восьмеро мешканців Харківщини постраждали через атаки Росії

Ворожих ударів зазнали 20 населених пунктів. 

Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 19 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 8 людей.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У Харкові зазнали гострої реакції на стрес 94-річний і 52-річний чоловіки. У сел. Старий Салтів постраждав 52-річний чоловік, у м. Дергачі зазнала стресової реакції 52-річна жінка. У с. Білий Колодязь Вовчанської громади поранено 72-річного і 60-річного чоловіків, а у с. Безруки Дергачівської громади зазнали гострої реакції на стрес 29-річний чоловік і 50-річна жінка.

Ворог атакував БпЛА Холодногірський район Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 1 КАБ;
  • 4 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 6 БпЛА типу «Молнія»;
  • 6 fpv-дронів;
  • 13 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харкові пошкоджено 4 приватні будинки, автомобіль;
  • у Богодухівському районі пошкоджено навчальний заклад, багатоквартирний будинок (с. Лютівка), 3 приватні будинки (с. Братениця), приватний будинок, адмінбудівлю (сел. Золочів);
  • у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Вишнівка, с. Борівське), 2 приватні будинки, складське приміщення (сел. Великий Бурлук); 
  • в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова);
  • у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки, автомобіль, гараж (м. Дергачі), приватний будинок (с. Безруки);
  • у Лозівському районі пошкоджено складську будівлю (с. Краснопавлівка), електромережі (с. Семенівка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 65 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 25 519 людей.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies