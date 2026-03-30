Падіння дронів у Фінляндії: президенти провели розмову, в МЗС імовірною причиною назвали російський РЕБ

Зеленський сказав, що їхнє з фінським президентом бачення ситуації є спільним.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з фінським президентом Александром Стуббом. Лідери країни обговорили інцидент із падінням дронів на фінську територію.

Зеленський за підсумками розмови повідомив у Telegram, що вони мають спільне бачення ситуації. Україна надає всі необхідні дані.

“Я поінформував про зустрічі й перемовини на Близькому Сході та в регіоні Затоки, які були в мене цими днями. Вже є стратегічні домовленості, і наш внесок у безпеку й стабілізацію може бути значним”, – розповів також український президент.

За його словами, Стубб натомість розповів про їхню діяльність.

“Готуємо формати комунікації з іншими лідерами Європи”, – додав Зеленський.

Дрони перетнули повітряний простір Фінляндії кілька днів тому, під час української атаки на Росію. Речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що Україна перепросила за цей інцидент, пише “Європейська правда”.

“Можемо ствердно сказати, що в жодному разі жодні українські дрони в бік Фінляндії не спрямовувалися. Найбільш вірогідною причиною є відхилення російськими системами РЕБ”, – сказав він.