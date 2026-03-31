ЗМІ: Іран розглядає перекриття Баб-ель-Мандабської протоки за участі хуситів

У понеділок єменські хусити здійснили свою другу атаку з початку операції США та Ізраїлю проти Ірану. Про це повідомляє France24.

Ізраїльські військові заявили, що два безпілотники, запущені з Ємену, перехопили вранці 30 березня.

Минулої суботи хусити вперше вступили в конфлікт, обстрілявши Ізраїль ракетами. Ескалація посилила побоювання щодо можливого блокування судноплавства в Червоному морі, що загрожує ще більшим зростанням цін на нафту, які за місяць уже піднялися на понад 50%.

Після Ормузької протоки в Перській затоці Іран неодноразово погрожував атакувати протоку Баб-ель-Мандеб в Аденській затоці – на південь від Червоного моря.

Якщо Сполучені Штати або Ізраїль розпочнуть наземний наступ у регіоні, Іран відповість розширить свої дії. Військова відповідь залишається імовірною, попри заклики Дональда Трампа до мирних переговорів, тоді як Вашингтон продовжує нарощувати військову присутність на Близькому Сході.

У понеділок Трамп пригрозив знищити головний термінал експорту нафти Ірану на острові Харг та іншу енергетичну інфраструктуру, якщо Тегеран не погодиться на мирну угоду.

З огляду на загрозу, яку Тегеран розцінює як дедалі серйознішу, країна розглядає можливість ескалації, яка може включати перекриття Баб-ель-Мандебської протоки за участю хуситів. На думку експертів, досі це угруповання поводилося “дивно тихо”.

Підтримуване Іраном угруповання має ідеальне розташування для контролю над стратегічним водним шляхом.

Роль протоки Баб-ель-Мандеб у світовій торгівлі

Протока Баб-ель-Мандеб відіграє ключову роль у світовій торгівлі, а також у доставці нафти та газу до Європи. У звичайний час через неї проходить близько 15% світової морської торгівлі у у грошовому вимірі

Протока також відіграє центральну роль у переміщенні нафти та газу з країн Перської затоки до Європи. Танкери залишають порти Перської затоки, проходять через Ормузьку протоку, перетинають Баб-ель-Мандеб, а потім прямують Червоним морем, щоб дістатися Європи через Суецький канал. Прохід у південній частині Червоного моря також активно використовується контейнеровозами, що перевозять азійські товари, призначені для європейських ринків.