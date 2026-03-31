Іран атакував танкер у порту Дубая, Кувейт попередив про ризик розливу нафти

Судно на момент обстрілу було повністю завантажене.

Кувейтська нафтова компанія заявила, що у порту Дубая Іраном було здійснено обстріл її танкера "Аль-Салмі", повністю завантаженого нафтопродуктами.

Як пише The Guardian, судно перебувало на якорі під час атаки, яка було свідомо націлена саме на нього. Внаслідок прямого влучання корабель зазнав пошкоджень, розпочалася пожежа.

Повідомлень про травмованих серед екіпажу немає. Натомість є серйозний ризик потрапляння нафти в навколишню акваторію. Спеціалісти компанії проводять оцінку наслідків обстрілу, владу Об'єднаних Арабських Еміратів попередили про загрозу забруднення.