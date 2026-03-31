Британія оштрафувала Apple за порушення санкцій проти Росії

Уряд Британії оголосив на своєму сайті про застосування штрафу через порушення антиросійських санкцій до компанії Apple Distribution International Limited, яка є дочірнім підприємством американського технологічного гіганта Apple Inc.

Компанія, що зареєстрована на території Республіки Ірландія, буде змушена виплатити міністерству фінансів Сполученого Королівства 390 тисяч фунтів стерлінгів, що приблизно дорівнює 500 тисяч доларів.

Причиною є недотримання одного з пунктів санкційних документів проти Росії, що були ухвалені ще у 2019 році. Йдеться про заборону передачі коштів особам чи компаніям, які належать внесеним у санкційний список.

Дочірня фірма Apple дала вказівку двом британським банкам перерахувати гроші компанії "Окко", якій в Росії належить лояльна до кремлівської влади ОТТ-платформа, що розміщує пропагандистський медіа-контент.