“Якщо рухаються губи — він бреше”: речник МЗС України відповів на закиди постпреда ООН Ірану

Постійний представник Ірану у ООН звинуватив Україну у "співучасті" у війні США проти Ірану.

“Якщо рухаються губи — він бреше”: речник МЗС України відповів на закиди постпреда ООН Ірану
Георгій Тихий
Фото: РБК-Україна

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на закиди Ірану щодо "співучасті" України на стороні США у війні проти Ірану.

Про це Тихий написав у соцмережі X.

"Як зрозуміти, чи бреше представник іранського режиму? Якщо його губи рухаються, значить, він бреше. Майже 60 000 безпілотників, якими Іран поділився з Росією, вразили Україну з 2022 року. Жоден український безпілотник ніколи не влучав в Іран. Цього брехуна давно треба було б усунути разом зі своїм режимом", — написав Георгій Тихий.

  • Постійний представник Ірану в ООН Амір Саїд Іровані написав листа Генсеку Антоніу Гутеррешу та Раді Безпеки, звинувативши Україну у “співучасті” у війні США проти Ірану. Причиною таких заяв стала участь українських експертів у протидії дроновим атакам у країнах Близького Сходу. 
  • В Ірані це назвали “матеріальною та оперативною підтримкою військової агресії під керівництвом США та ізраїльського режиму”.
