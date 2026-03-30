Постійний представник Ірану у ООН звинуватив Україну у "співучасті" у війні США проти Ірану.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на закиди Ірану щодо "співучасті" України на стороні США у війні проти Ірану.

Про це Тихий написав у соцмережі X.

"Як зрозуміти, чи бреше представник іранського режиму? Якщо його губи рухаються, значить, він бреше. Майже 60 000 безпілотників, якими Іран поділився з Росією, вразили Україну з 2022 року. Жоден український безпілотник ніколи не влучав в Іран. Цього брехуна давно треба було б усунути разом зі своїм режимом", — написав Георгій Тихий.

How to know whether an Iranian regime representative is lying? If his lips move, he is.



Almost 60,000 drones shared by Iran with Russia have struck Ukraine since 2022.



Not a single Ukrainian drone has ever hit Iran.



This liar should’ve been long gone together with his regime. https://t.co/K9qM3FX1fc — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) March 30, 2026