Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на закиди Ірану щодо "співучасті" України на стороні США у війні проти Ірану.
Про це Тихий написав у соцмережі X.
"Як зрозуміти, чи бреше представник іранського режиму? Якщо його губи рухаються, значить, він бреше. Майже 60 000 безпілотників, якими Іран поділився з Росією, вразили Україну з 2022 року. Жоден український безпілотник ніколи не влучав в Іран. Цього брехуна давно треба було б усунути разом зі своїм режимом", — написав Георгій Тихий.
How to know whether an Iranian regime representative is lying? If his lips move, he is.— Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) March 30, 2026
Almost 60,000 drones shared by Iran with Russia have struck Ukraine since 2022.
Not a single Ukrainian drone has ever hit Iran.
This liar should’ve been long gone together with his regime. https://t.co/K9qM3FX1fc
- Постійний представник Ірану в ООН Амір Саїд Іровані написав листа Генсеку Антоніу Гутеррешу та Раді Безпеки, звинувативши Україну у “співучасті” у війні США проти Ірану. Причиною таких заяв стала участь українських експертів у протидії дроновим атакам у країнах Близького Сходу.
- В Ірані це назвали “матеріальною та оперативною підтримкою військової агресії під керівництвом США та ізраїльського режиму”.