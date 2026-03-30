Шмигаль: Україна та Болгарія посилюють енергетичне партнерство

У Києві відбулися міжурядові українсько-болгарські консультації. У заходах взяв участь міністр енергетики України Денис Шмигаль, який також провів окрему зустріч із міністром енергетики Болгарії Трайчом Трайковим.

Про це повідомляє Міненергетики України.

Під час переговорів сторони обговорили поглиблення співпраці в енергетичній сфері. Українська сторона висловила вдячність Болгарії за підготовку гуманітарного пакета допомоги, який включає енергетичне обладнання для ремонту українських енергостанцій. Це стане важливим внеском у підготовку до наступного опалювального сезону.

"Окремо відзначили прогрес у розвитку "Вертикального газового коридору". Його розширення через територію Болгарії відкриває Україні доступ до додаткових обсягів газу з Середземномор’я, а також нові можливості для співпраці з європейськими партнерами та використання наших підземних сховищ", – додають у Міненерго.

Також Денис Шмигаль подякував за підтримку у відновленні постачання газу Трансбалканським маршрутом у реверсному режимі – це конкретні рішення, які посилюють нашу енергетичну стійкість.

Серед перспектив – співпраця з "Нафтогазом" щодо переробки нафти на болгарському нафтопереробному заводі та обмін досвідом у сфері атомної енергетики. "Вже маємо успішні кейси співпраці з Westinghouse щодо відмови від російського ядерного палива. Готові ділитися цим досвідом з партнерами", – додає Шмигаль.