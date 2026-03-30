Шмигаль: Україна та Болгарія посилюють енергетичне партнерство

Україна висловила вдячність Болгарії за підготовку гуманітарного пакета допомоги.

Шмигаль: Україна та Болгарія посилюють енергетичне партнерство
У Києві відбулися міжурядові українсько-болгарські консультації. У заходах взяв участь міністр енергетики України Денис Шмигаль, який також провів окрему зустріч із міністром енергетики Болгарії Трайчом Трайковим.

Про це повідомляє Міненергетики України.

"Сьогодні з візитом у Києві делегація Уряду Болгарії. Взяв участь у міжурядових українсько-болгарських консультаціях, а також провів особисту зустріч з Міністром енергетики Трайчом Трайковим", – ідеться у повідомленні.

Під час переговорів сторони обговорили поглиблення співпраці в енергетичній сфері. Українська сторона висловила вдячність Болгарії за підготовку гуманітарного пакета допомоги, який включає енергетичне обладнання для ремонту українських енергостанцій. Це стане важливим внеском у підготовку до наступного опалювального сезону.

"Окремо відзначили прогрес у розвитку "Вертикального газового коридору". Його розширення через територію Болгарії відкриває Україні доступ до додаткових обсягів газу з Середземномор’я, а також нові можливості для співпраці з європейськими партнерами та використання наших підземних сховищ", – додають у Міненерго.

Також Денис Шмигаль подякував за підтримку у відновленні постачання газу Трансбалканським маршрутом у реверсному режимі – це конкретні рішення, які посилюють нашу енергетичну стійкість.

Серед перспектив – співпраця з "Нафтогазом" щодо переробки нафти на болгарському нафтопереробному заводі та обмін досвідом у сфері атомної енергетики. "Вже маємо успішні кейси співпраці з Westinghouse щодо відмови від російського ядерного палива. Готові ділитися цим досвідом з партнерами", – додає Шмигаль.

