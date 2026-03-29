Уряд України виділив 22,35 млрд грн на будівництво захисних споруд для об’єктів водо-, тепло- та електропостачання, а також для об’єктів Укрзалізниці.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Сьогодні на об’єктах водо-, тепло-, електропостачання та Укрзалізниці тривають будівельні та підготовчі роботи фізичного захисту. Уже ухвалено рішення про спрямування 22,35 млрд грн – це понад 600 конкретних елементів захисту", – зазначив Кулеба.

Відбулася нарада з усіма сторонами, відповідальними за ці роботи: Агентством відновлення, обласними військовими адміністраціями, профільними службами та міністерствами, а також представниками Генштабу. Кожен об’єкт має чітке розуміння щодо необхідних заходів безпеки та способів їх реалізації.

Віцепрем’єр наголосив, що часу на реалізацію робіт обмаль, а ворог намагається обстрілами сповільнити темпи будівництва.

Кулеба також підкреслив, що фізичний захист – лише частина системної роботи. Паралельно в Україні розвивається мережа розподіленої генерації та впроваджуються елементи резервного живлення, щоб забезпечити населення водою і теплом навіть у складних умовах.

"Стійкість – це системна робота, яка вже триває", – додав урядовець.