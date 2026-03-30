Уряд подає в Раду три законопроєкти про податкові зміни

У разі ухвалення, вони почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

Кабінет міністрів схвалив і подає до Верховної Ради три окремі законопроєкти про податкові зміни. Можливість впровадження ПДВ для ФОПів-спрощенців ще обговорюють.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко у фейсбуці.

Він уточнив, що Кабінет міністрів погодив проєкти законів про врегулювання оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, та запровадження міжнародного обміну інформацією (DAC7); про оподаткування міжнародних посилок починаючи з 0 євро та про продовження дії військового збору після завершення воєнного стану.

"Питання оподаткування цифрових платформ і міжнародних посилок ми опрацьовували у тісному діалозі з бізнесом, профільними асоціаціями та експертами. Проведено десятки консультацій, за результатами яких враховано низку конструктивних пропозицій. Сьогодні маємо консолідовану позицію щодо необхідності впровадження прозорих і передбачуваних правил. Такі зміни є частиною виконання Україною своїх зобов’язань у межах євроінтеграційного курсу", - зазначив Марченко.

Зміни до Податкового кодексу та законодавства про банки щодо цифрових платформ передбачають запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через онлайн-платформи. Пропонується запровадити простий і зрозумілий механізм оподаткування для фізичних осіб, які отримують такі доходи за ставкою ПДФО 5% (замість 18%, яка діє зараз).

"При цьому податковим агентом буде сама платформа, що значно спрощує адміністрування для громадян. Важливо, що разові, некомерційні продажі особистих речей не підлягатимуть оподаткуванню, якщо річний дохід від таких операцій не перевищує 2 тисячі євро. Це відповідає практикам, які застосовуються в ЄС" - наголосив міністр фінансів.

Такий підхід одночасно зменшує податкове навантаження для самозайнятих осіб, стимулює добровільне декларування доходів і сприяє детінізації. Зміни у разі ухвалення почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

Пропонується також застосування ПДВ для міжнародних відправлень - незалежно від вартості - за моделлю, яка вже діє в країнах ЄС.

"Наразі імпорт товарів у посилках до 150 євро не оподатковується ПДВ, що створює нерівні конкурентні умови: українські виробники та ритейл працюють з податковим навантаженням, тоді як іноземні продавці фактично отримують цінову перевагу. ПДВ нараховуватиметься автоматично і включатиметься у вартість товару ще на етапі покупки на електронній платформі", - пояснив Марченко.

Водночас зберігається звільнення від оподаткування для некомерційних відправлень вартістю до 45 євро (особисті речі та подарунки). Такі зміни також мають набрати чинності з 2027 року.

А продовження дії військового збору після завершення воєнного стану, за словами Марченка, є вимушеним кроком, зумовленим війною. Адже потреби сектору безпеки і оборони залишатимуться значними, а також необхідно буде фінансувати відновлення країни. За останніми оцінками, потреба у відбудові України – майже $588 млрд.

Водночас законопроєкт про ПДВ для частини ФОПів поки що перебуває на стадії узгодження та доопрацювання. Марченко пообіцяв, що його винесуть на розгляд уряду і парламенту вже найближчим часом.

Контекст

У середині березня Мінфін оприлюднив проєкт змін до Податкового кодексу, які Україна зобов’язалася внести у межах співпраці з МВФ. Серед основних змін – чотири ключові податкові вимоги: