260 млн євро виділяють для модернізації та відновлення оборонно-технологічної промислової бази України.

Єврокомісія затвердила робочу програму на 1,5 млрд євро у рамках Європейської програми оборонної промисловості. Частину цих коштів отримає Україна.

Про це ідеться на сайті Європейської комісії. "Метою програми є покращення та модернізації європейської оборонної промисловості, збільшення виробничих потужностей та забезпечення технологічного прогресу та стійкості", – ідеться у повідомленні.

Основні напрями інвестицій

Виробництво ключових компонентів і озброєння: понад 700 млн євро буде спрямовано на збільшення виробництва систем протидії дронам, ракет та боєприпасів. Зокрема, 260 млн євро виділяється через Ukraine Support Instrument для модернізації та відновлення оборонно-технологічної промислової бази України.

Європейські оборонні проєкти спільного інтересу отримають 325 млн євро для запуску масштабних колективних промислових проєктів за участю країн ЄС, а також Норвегії та України.

Спільні закупівлі озброєння: 240 млн євро підуть на закупівлі систем протидії дронам, ППО та наземних і морських бойових систем членами ЄС та Норвегією, із грантами до 20 млн євро на проєкт.

100 млн євро акціонерної підтримки отримають оборонні стартапи, включаючи малі та середні підприємства та малі компанії із середньою капіталізацією.

В рамках ініціативи BraveTech EU нова програма оборонних інновацій отримає додаткові 35,3 мільйона євро від EDIP USI, підтримуючи як українську, так і європейську промисловість, зокрема стартапи та малі та середні підприємства.