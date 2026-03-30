Politico: у ЄС обговорюють, як впоратися з Угорщиною, якщо Орбан переможе на виборах

ЄС обговорює плани дій на випадок, якщо угорський прем’єр Віктор Орбан виграє ще один термін на виборах 12 квітня.

Як пише Politico із посиланням на 10 дипломатів, країни ЄС розглядають кілька ідей, щоб запобігти порушенню функціонування блоку з боку прем'єр-міністра Угорщини, а в деяких випадках і будь-якого іншого проблемного лідера.Серед варіантів: зміна процедури голосування, скорочення фінансування та навіть виключення з ЄС.

В Угорщині вибори відбудуться 12 квітня, і хоча партія Орбана «Фідес» відстає в опитуваннях, ЄС готується до сценарію його перемоги.

Орбан давно є «проблемною фігурою» для ЄС. Нещодавно він заблокував кредит для України, що викликало різку реакцію керівництва ЄС. Додаткову напругу спричинили звинувачення у контактах Будапешта з Москвою під час війни.

Якщо Орбан переможе, «правила гри зміняться», кажуть дипломати, і ЄС може перейти до жорсткіших дій.

Зміна системи голосування

Один із варіантів – розширити застосування голосування кваліфікованою більшістю (55% країн, що представляють 65% населення) на сфери, де зараз потрібна одностайність (зовнішня політика, бюджет).Перевагою цього рішення є швидші рішення, менше блокувань. Але відхід від одностайності з більшої кількості питань мав би масштабний характер, оскільки спільна робота всіх країн ЄС є ключовим принципом блоку.

«Багатошвидкісна Європа»

Формування коаліцій країн, які рухаються вперед без усіх 27 членів. Це може дозволити обійти блокування. Проте ключові рішення все одно часто потребують згоди всіх, а єдність ЄС слабшає.

Посилення тиску через фінанси

Жорсткіше застосування механізму умовності: обмеження доступу до коштів ЄС за порушення верховенства права.

Це вже показало ефективність у минулому, і, згідно з новою пропозицією щодо багаторічного фінансового фінансового плану, бюджет ЄС підтримуватиме реформи, що зміцнюють верховенство права в державах-членах. Однак юридично складно довести прямий зв’язок із порушеннями. Також Угорщина може блокувати бюджет у відповідь.

Позбавлення права голосу

Механізм за статтею 7 договорів ЄС дозволяє призупинити право голосу країни. Це створює політичний тиск, але потребує одностайності інших країн, що малоймовірно, бо призупинення права голосу однієї країни потребує підтримки інших 26 країн, а Словаччина на це не погодиться.

Виключення з ЄС

Найрадикальніший і малореалістичний варіант. Жодної країни навіть не виключили з ЄС, і ця тема залишається табуйованою. Це повністю усуне проблему, але виключення не передбачено договорами, і у такому випадку Угорщину просто «підштовхнуть» під вплив Росії.