Зеленський: Україна посилює співпрацю з країнами Близького Сходу

Україна активізує міжнародну співпрацю з країнами Близького Сходу та регіону Перської затоки. Після завершення робочого візиту української делегації до регіону було досягнуто низки важливих домовленостей, спрямованих на зміцнення безпеки, розвиток оборонної промисловості та енергетичну взаємодію.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час вечірнього звернення.

"Відчувається, яке хороше ставлення до України, до наших воїнів, до нашого досвіду. Висока повага до України – я вдячний за це лідерам, є загальне бачення країн регіону працювати разом із нашою державою, із нашим захистом разом із нашими експертами. Безпека та відновлення стабільності – це перший пріоритет для всіх. І кожен із народів заслуговує жити в мирі", – зазначає Президент.

Серед ключових партнерів України – Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати та Катар. Також триває активна робота з Йорданія та Кувейт. Додатковий інтерес до співпраці з Україною проявили Бахрейн та Оман.

Переговори на політичному рівні продовжує міністр оборони України Рустем Умєров, який перебуває у регіоні та регулярно доповідає про їхній перебіг.

"Є вже також додаткові запити від Бахрейну та Оману. І для України це не тільки питання престижу та поваги до нашого народу. Це питання цілком конкретне та практичне – ми експортуємо нашу систему захисту, вміння наших воїнів, знання, які є в нашої держави. І від цих держав – від наших партнерів – ми розраховуємо на відповідну безпекову взаємодію. Ми вже домовилися про можливості посилити ППО, про спільний розвиток оборонних виробництв і також про енергетичну співпрацю. І це стосується, зокрема, дизеля та інших речей, які необхідні нам зараз", – наголошує Зеленський.