Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
США відновлюють роботу посольства у Венесуелі після семи років закриття

Дипломатичні відносини між країнами були розірвані у 2019 році. 

США відновлюють роботу посольства у Венесуелі після семи років закриття
Людина тримає прапори США та Венесуели
Фото: EPA/UPG

Посольство США у Венесуелі відновило роботу в понеділок після семи років закриття.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на заяву Державного департаменту.

"Сьогодні ми офіційно відновлюємо роботу посольства США в Каракасі, що знаменує новий розділ нашої дипломатичної присутності у Венесуелі", – йдеться у заяві. 

У січні посол Лаура Ф. Догу прибула до Каракаса, щоб очолити зусилля уряду США на місцях у Венесуелі як тимчасово повірена у справах.

Держдеп зазначає, що відновлення роботи посольства "є ключовою віхою у реалізації триетапного плану президента для Венесуели та зміцнить нашу здатність безпосередньо взаємодіяти з тимчасовим урядом Венесуели, громадянським суспільством та приватним сектором". 

З березня 2019 року дипломатичні відносини США з Венесуелою здійснюються через відділ у справах Венесуели (VAU), розташований у посольстві США в Боготі, Колумбія. 

  • Дипломатичні відносини між США та Венесуелою були розірвані у 2019 році під час першої адміністрації Трампа за рішенням Мадуро. Посольства обох країн були закриті після того, як Трамп публічно підтримав венесуельського опозиційного депутата Хуана Гуайдо, який у січні того року проголосив себе тимчасовим президентом країни. Після цього американські дипломати переїхали до сусідньої Колумбії.
  • У ніч проти 3 січня американські війська завдали ударів по військових об’єктах у столиці Венесуели Каракасі й захопили президента країни Ніколаса Мадуро і його дружину Силію Флорес. Влада США не вважає Мадуро легітимним президентом Венесуели і звинувачує його і Флорес у змові з метою "наркотероризму", ввезення кокаїну, зберігання зброї й вибухових пристроїв з метою використання проти США.
  • У березні цього року  США і Венесуела домовилися відновити дипломатичні відносини
Читайте також
