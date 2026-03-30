США відновлюють роботу посольства у Венесуелі після семи років закриття

Посольство США у Венесуелі відновило роботу в понеділок після семи років закриття.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на заяву Державного департаменту.
"Сьогодні ми офіційно відновлюємо роботу посольства США в Каракасі, що знаменує новий розділ нашої дипломатичної присутності у Венесуелі", – йдеться у заяві.
У січні посол Лаура Ф. Догу прибула до Каракаса, щоб очолити зусилля уряду США на місцях у Венесуелі як тимчасово повірена у справах.
Держдеп зазначає, що відновлення роботи посольства "є ключовою віхою у реалізації триетапного плану президента для Венесуели та зміцнить нашу здатність безпосередньо взаємодіяти з тимчасовим урядом Венесуели, громадянським суспільством та приватним сектором".
З березня 2019 року дипломатичні відносини США з Венесуелою здійснюються через відділ у справах Венесуели (VAU), розташований у посольстві США в Боготі, Колумбія.
- Дипломатичні відносини між США та Венесуелою були розірвані у 2019 році під час першої адміністрації Трампа за рішенням Мадуро. Посольства обох країн були закриті після того, як Трамп публічно підтримав венесуельського опозиційного депутата Хуана Гуайдо, який у січні того року проголосив себе тимчасовим президентом країни. Після цього американські дипломати переїхали до сусідньої Колумбії.
- У ніч проти 3 січня американські війська завдали ударів по військових об’єктах у столиці Венесуели Каракасі й захопили президента країни Ніколаса Мадуро і його дружину Силію Флорес. Влада США не вважає Мадуро легітимним президентом Венесуели і звинувачує його і Флорес у змові з метою "наркотероризму", ввезення кокаїну, зберігання зброї й вибухових пристроїв з метою використання проти США.
- У березні цього року США і Венесуела домовилися відновити дипломатичні відносини.