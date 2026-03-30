США відновлюють роботу посольства у Венесуелі після семи років закриття

Дипломатичні відносини між країнами були розірвані у 2019 році.

Людина тримає прапори США та Венесуели

Посольство США у Венесуелі відновило роботу в понеділок після семи років закриття.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на заяву Державного департаменту.

"Сьогодні ми офіційно відновлюємо роботу посольства США в Каракасі, що знаменує новий розділ нашої дипломатичної присутності у Венесуелі", – йдеться у заяві.

У січні посол Лаура Ф. Догу прибула до Каракаса, щоб очолити зусилля уряду США на місцях у Венесуелі як тимчасово повірена у справах.

Держдеп зазначає, що відновлення роботи посольства "є ключовою віхою у реалізації триетапного плану президента для Венесуели та зміцнить нашу здатність безпосередньо взаємодіяти з тимчасовим урядом Венесуели, громадянським суспільством та приватним сектором".

З березня 2019 року дипломатичні відносини США з Венесуелою здійснюються через відділ у справах Венесуели (VAU), розташований у посольстві США в Боготі, Колумбія.