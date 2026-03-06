США і Венесуела домовилися відновити дипломатичні відносини

У Венесуелі важають, що відновлення дипломатичних відносин «сприятиме зміцненню взаєморозуміння та відкриє можливості для позитивного і взаємовигідного співробітництва».

Сполучені Штати та Венесуела домовилися відновити дипломатичні відносини.

Про це повідомила пресслужба Держдепартаменту США та видання АР.

«Сполучені Штати та тимчасова влада Венесуели домовилися відновити дипломатичні та консульські відносини. Цей крок сприятиме нашим спільним зусиллям щодо забезпечення стабільності, підтримки економічного відновлення та просування політичного примирення у Венесуелі», – йдеться у повідомленні Держдепу.

Там додали, що діяльність Штатів «зосереджена на допомозі народу Венесуели рухатися вперед через поетапний процес, який створює умови для мирного переходу до демократично обраного уряду».

Оголошення зробили наприкінці дводенного візиту до Венесуели міністра внутрішніх справ США Дага Бургума. Переважно переговори були зосереджені на гірничодобувному секторі країни. Візит відбувся після поїздки в лютому міністра енергетики США Кріса Райта, яка була присвячена нафтовому потенціалу Венесуели.

Виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес, яка раніше була віцепрезиденткою Мадуро, заявила на державному телебаченні, що ці кроки «зміцнять відносини між нашими двома країнами».

Вона вважає, що відновлення дипломатичних відносин «сприятиме зміцненню взаєморозуміння та відкриє можливості для позитивного і взаємовигідного співробітництва».

Після військової операції США у Венесуелі адміністрація Трампа наполягала на масштабних змінах у країні, зокрема на відкритті нафтового сектору для іноземних компаній. Уряд Родрігес також ухвалив закон про амністію, що дозволив звільнити політиків, активістів, юристів та багатьох інших людей, фактично визнавши, що сотні осіб були ув’язнені з політичних причин.

Рішення Трампа співпрацювати з Родрігес, а не з політичною опозицією після усунення Мадуро, стало несподіванкою для венесуельців як у країні, так і за її межами. У неділю головна опозиційна лідерка Венесуели та лауреатка Нобелівської премії миру 2025 року Марія Коріна Мачадо заявила, що повернеться до Венесуели найближчими тижнями і що в країні відбудуться вибори.

Дипломатичні відносини між двома країнами були розірвані у 2019 році під час першої адміністрації Трампа за рішенням Мадуро. Посольства обох країн були закриті після того, як президент США Дональд Трамп публічно підтримав венесуельського опозиційного депутата Хуана Гуайдо, який у січні того року проголосив себе тимчасовим президентом країни. Після цього американські дипломати переїхали до сусідньої Колумбії.