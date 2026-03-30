Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Reuters: НАТО збили над Туреччиною балістичну ракету, випущену Іраном

Це вже четвертий випадок з початку війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Фото: EPA/UPG

Іран випустив по Туреччині балістичну ракету, її збили системи оборони НАТО в небі над країною. Це вже четвертий подібний інцидент з початку війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Тегеран заперечує, що цілеспрямовано атакував Туреччину, і заявив, що не причетний до трьох попередніх пусків ракет, усі з яких були збиті засобами оборони НАТО.

Речник НАТО заявив, що альянс перехопив іранську ракету, що прямувала до країни-члена Туреччини, додавши, що альянс «готовий до таких загроз і завжди робитиме все необхідне для захисту всіх союзників».

Інцидент стався після переговорів в Ісламабаді на вихідних між високопосадовцями Туреччини, Пакистану, Єгипту та Саудівської Аравії щодо можливих шляхів припинення війни та повторного відкриття Ормузької протоки для судноплавства.

Як пише видання, Туреччина пропонувала та намагалася стати посередником між Іраном та США ще до початку війни наприкінці минулого місяця.Анкара неодноразово закликала до припинення конфлікту, критикувала американо-ізраїльські атаки як незаконні та називала напади Ірану на країни регіону неприйнятними.

Читайте також
