Reuters: НАТО збили над Туреччиною балістичну ракету, випущену Іраном

Іран випустив по Туреччині балістичну ракету, її збили системи оборони НАТО в небі над країною. Це вже четвертий подібний інцидент з початку війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Про це пише Reuters.

Тегеран заперечує, що цілеспрямовано атакував Туреччину, і заявив, що не причетний до трьох попередніх пусків ракет, усі з яких були збиті засобами оборони НАТО.

Речник НАТО заявив, що альянс перехопив іранську ракету, що прямувала до країни-члена Туреччини, додавши, що альянс «готовий до таких загроз і завжди робитиме все необхідне для захисту всіх союзників».

Інцидент стався після переговорів в Ісламабаді на вихідних між високопосадовцями Туреччини, Пакистану, Єгипту та Саудівської Аравії щодо можливих шляхів припинення війни та повторного відкриття Ормузької протоки для судноплавства.

Як пише видання, Туреччина пропонувала та намагалася стати посередником між Іраном та США ще до початку війни наприкінці минулого місяця.Анкара неодноразово закликала до припинення конфлікту, критикувала американо-ізраїльські атаки як незаконні та називала напади Ірану на країни регіону неприйнятними.