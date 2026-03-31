Мерц хоче повернути додому 80% сирійців, які проживають в Німеччині

Канцлер зустрівся з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа і обговорив питання мігрантів.

Ахмед аль-Шараа і Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Німецький уряд прагне упродовж трьох років домогтися повернення додому принаймні 80% сирійців, які мігрували до країни на тлі війни, що тривала на їхній батьківщині.

Як пише Die Welt, канцлер Фрідріх Мерц обговорив питання мігрантів на зустрічі з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа у Берліні. Було погоджено створення спеціальної робочої групи, представники якої відвідають Сирії з ознайомчим візитом для розуміння шляхів заохочення переселенців до повернення.

Мерц наголосив, що в першу чергу Німеччина наполягає на репатріації тих громадян Сирії, які мали порушення закону чи втратили легальне право перебування в країні. Канцлер підкреслив, що за понад рік після падіння режиму Башара Асада ситуація в Сирії набагато поліпшилася, що дозволяє мігрантам безпечно повернутися. 

За оцінками аналітиків, у Німеччині зараз проживають приблизно 900 тисяч сирійців. План Мерца щодо 80% називають занадто оптимістичним: незрозуміло, які стимули можуть змусити таку кількість людей поїхати з країни ЄС, а у кожному окремому випадку мігранти мають можливість оскаржувати дії уряду в суді.  

﻿
