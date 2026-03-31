Ізраїль запровадив смертну кару для палестинців за терористичні атаки

У Європі закон називають дискримінаційним і шкідливим для демократії.

Ізраїльський парламент Кнессет погодив у третьому і фінальному читанні законопроєкт, який запроваджує смертну кару для тих, хто звинувачується у вчиненні смертельних терористичних атак.

Як пише BBC, покарання у теорії може застосовуватися до єврейського населення, але на практиці закон називають суто антипалестинським, адже необхідною умовою для призначення страти має бути "заперечення існування Держави Ізраїль" як мотив злочину.

62 депутати, включно з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу, проголосували за смертну кару, 48 висловилися проти. Згідно з нормами нового закону, покарання виконується у вигляді повішення упродовж 90 днів після вироку військового суду, у деяких випадках - не пізніше 180 днів.

У Європі низка урядів висловили стурбованість щодо дискримінаційного характеру закону та загрози, яку він несе для демократичних цінностей. Правозахисні організації вже звернулися до Верховного суду Ізраїлю з клопотанням про вивчення конституційності рішення Кнессету.

За свою історію Ізраїль провів страти лише двох людей. Одним з них був Адольф Айхманн - підполковник СС, співробітник гестапо, один з організаторів Голокосту, спійманий Моссадом і повішений у 1962 році.