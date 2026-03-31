Очільник хунти М'янми наближається до крісла президента

69-річний генерал став кандидатом у віцепрезиденти, де більшість місць має провійськова Партія солідарності та розвитку союзу. 

Очільник хунти у М'янмі Мін Аун Хлайн
Фото: EPA/UPG

Нижня палата парламенту М’янми висунула лідера хунти Міна Ауна Хлайна на посаду віцепрезидента, що наблизило його до президентства.

Про це повідомляє Bloomberg.

Це рішення відкриває шлях до продовження правління військових після виборів, які ООН та міжнародна спільнота назвали фіктивними.

Далі парламент обере серед кандидатів від нижньої палати, верхньої палати та військових президента та двох віцепрезидентів на новий термін, який розпочнеться у квітні. Очікується, що президента призначать до 3 квітня.

69-річний генерал став претендентом від органу, де більшість місць має провійськова Партія солідарності та розвитку союзу. За інформацією державних медіа, у понеділок він пішов із посади головнокомандувача перед голосуванням за голову держави, оскільки конституція 2008 року забороняє обіймати цей пост чинним військовим.

Хлайн отримав 247 з 260 голосів, а його суперник Чжоу Све з Партії національної єдності – 10.

У М'янмі панує хаос відтоді, як Хлайн очолив військовий переворот у 2021 році, унаслідок якого було повалено цивільний уряд Аун Сан Су Чжі. Конфлікт поширився на більшу частину країни, і майже половина населення зараз живе за межею бідності. Лоялісти та колишні генерали домінують в обох палатах парламенту, де військові мають чверть місць, що відкриває Хлану вільний шлях до президентства.

  • Вибори, що проводилися поетапно у контрольованих військовими районах, зазнали широкої критики з боку західних урядів. У регіонах країни, захоплених повстанцями, голосування не проводили, а партію Аун Сан Су Чжі “Національна ліга за демократію”, яка здобула переконливі перемоги у 2015 та 2020 роках, заборонили.
﻿
Читайте також
