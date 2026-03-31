Нижня палата парламенту М’янми висунула лідера хунти Міна Ауна Хлайна на посаду віцепрезидента, що наблизило його до президентства.

Про це повідомляє Bloomberg.

Це рішення відкриває шлях до продовження правління військових після виборів, які ООН та міжнародна спільнота назвали фіктивними.

Далі парламент обере серед кандидатів від нижньої палати, верхньої палати та військових президента та двох віцепрезидентів на новий термін, який розпочнеться у квітні. Очікується, що президента призначать до 3 квітня.

69-річний генерал став претендентом від органу, де більшість місць має провійськова Партія солідарності та розвитку союзу. За інформацією державних медіа, у понеділок він пішов із посади головнокомандувача перед голосуванням за голову держави, оскільки конституція 2008 року забороняє обіймати цей пост чинним військовим.

Хлайн отримав 247 з 260 голосів, а його суперник Чжоу Све з Партії національної єдності – 10.

У М'янмі панує хаос відтоді, як Хлайн очолив військовий переворот у 2021 році, унаслідок якого було повалено цивільний уряд Аун Сан Су Чжі. Конфлікт поширився на більшу частину країни, і майже половина населення зараз живе за межею бідності. Лоялісти та колишні генерали домінують в обох палатах парламенту, де військові мають чверть місць, що відкриває Хлану вільний шлях до президентства.