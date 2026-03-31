Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
ГоловнаСвіт

До Києва прибули Кая Каллас і міністри закордонних справ країн Євросоюзу

Топдипломатка блоку пообіцяла, що підтримка України триватиме. 

До Києва 31 березня прибула верховна представниця Євросоюзу з питань закордонних справ Кая Каллас і міністри закордонних справ ЄС. У дописі в X Каллас повідомила, що Європа залишається на боці України. 

Кая Каллас прибула до Києва
Фото: Кая Каллас у X
Кая Каллас прибула до Києва

Топдипломатка Євросоюзу запевнила, що блок продовжить надавати військову, фінансову і енергетичну допомогу Україні. Також триватиме гуманітарна підтримка. 

"І ми зробимо все, що можемо, аби забезпечити повну відповідальність за злочини Росії", – сказала вона. 

Візит міністрів пов'язаний з вшануванням жертв російських злочинів у Бучі. 

"Того дня жахливі фотографії вбитих мирних жителів вразили весь світ до глибини душі. Така потужна європейська присутність у цей день свідчить про те, що справедливість за цей та інші російські злочини є неминучою", – прокоментував український міністр закордонних справ Андрій Сибіга. 

Європейська правда пише, що до Києва прибули міністри закордонних справ Німеччини, Польщі, Латвії, Литви, Італії та Естонії – Йоганн Вадефуль, Радослав Сікорський, Байба Браже, Кястутіс Будріс, Антоніо Таяні та Маргус Тсахкна.


Контекст

31 березня 2022 армія України звільнила Бучу Київської області від окупації. Того дня стало відомо про воєнні злочини і масові вбивства цивільних людей, які росіяни чинили в цьому місті. Станом на 2023-ий було відомо про 87 убитих російською армією дітей в одному тільки Бучанському районі. Загалом росіяни вбили не менше 1190 мешканців Бучанського району, з яких понад 420 – саме в Бучі. Їхні тіла, зокрема в масових похованнях, знаходили після звільнення від окупантів. 

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies