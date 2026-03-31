До Києва прибули Кая Каллас і міністри закордонних справ країн Євросоюзу

До Києва 31 березня прибула верховна представниця Євросоюзу з питань закордонних справ Кая Каллас і міністри закордонних справ ЄС. У дописі в X Каллас повідомила, що Європа залишається на боці України.

Кая Каллас прибула до Києва

Топдипломатка Євросоюзу запевнила, що блок продовжить надавати військову, фінансову і енергетичну допомогу Україні. Також триватиме гуманітарна підтримка.

"І ми зробимо все, що можемо, аби забезпечити повну відповідальність за злочини Росії", – сказала вона.

Візит міністрів пов'язаний з вшануванням жертв російських злочинів у Бучі.

"Того дня жахливі фотографії вбитих мирних жителів вразили весь світ до глибини душі. Така потужна європейська присутність у цей день свідчить про те, що справедливість за цей та інші російські злочини є неминучою", – прокоментував український міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Welcome to Kyiv, dear European friends, @KajaKallas and fellow European ministers!



Today, we commemorate the grim anniversary of the Bucha massacre. On that day, horrific pictures of slaughtered civilians shook the entire world to its core.



Європейська правда пише, що до Києва прибули міністри закордонних справ Німеччини, Польщі, Латвії, Литви, Італії та Естонії – Йоганн Вадефуль, Радослав Сікорський, Байба Браже, Кястутіс Будріс, Антоніо Таяні та Маргус Тсахкна.





Контекст

31 березня 2022 армія України звільнила Бучу Київської області від окупації. Того дня стало відомо про воєнні злочини і масові вбивства цивільних людей, які росіяни чинили в цьому місті. Станом на 2023-ий було відомо про 87 убитих російською армією дітей в одному тільки Бучанському районі. Загалом росіяни вбили не менше 1190 мешканців Бучанського району, з яких понад 420 – саме в Бучі. Їхні тіла, зокрема в масових похованнях, знаходили після звільнення від окупантів.