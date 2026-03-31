Під час атаки на Одеську область до Молдови залетів російський дрон

Учора близько 21:29 російський дрон типу "шахед" перетнув повітряний простір Молдови під час атаки на Одеську область. Він залетів з боку населеного пункту Комарівка в Україні в напрямку молдовського села Шипка, повідомив урядовий канал Prima Sursa у Telegram.

Інформацію підтвердила і українська сторона. Російський дрон відстежували на території країни під час руху в північному напрямку.

"Цивільне авіаційне управління в контексті безпеки польотів тимчасово обмежило повітряний простір у північній зоні країни на 15 хвилин. Спостереження за траєкторією тривало до 22:03, коли дрон зник з радарів поблизу населеного пункту Клішова Оргіївського району", – йдеться у повідомленні.

Цієї весни Молдова постраждала від російських атак на Україну і енергетично та екологічно: удар Росії по Новодністровській ГЕС спричинив розлив нафти у Дністрі та загрозу водопостачанню Молдови.

Також країна втратила головний коридор постачання електроенергії з Румунії через російські удари по опорах для імпорту електроенергії.




