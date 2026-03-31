Зеленський: після операції в Ірані США можуть тиснути на Київ щодо територіальних поступок

Президент України Володимир Зеленський побоюється, що після завершення війни з Іраном адміністрація Дональда Трампа може відновити тиск на Київ з вимогою територіальних поступок для завершення війни.

Про це він сказав у інтерв’ю виданню Axios.

«Вони (США-ред.) хочуть завершити війну. Мене непокоїть те, що вони бачать лише один спосіб це зробити. Я впевнений, що президент Трамп і його команда хочуть завершити війну. Але чому ми маємо за це платити? Ми не агресори. Вони не бачать іншого способу зупинити Путіна, окрім як вивести українські війська з нашої території. Я занепокоєний, що ніхто насправді не оцінює небезпеку такого рішення для нашої безпеки», – сказав Зеленський.

Він також зауважив у інтерв’ю, що тривала війна в Ірані буде дуже вигідною для Росії та шкідливою для України. За словами Зеленського, економіка Росії, яка залежить від нафти, отримує значний імпульс від зростання цін на нафту та послаблення санкцій США, тоді як конфлікт може призвести до дефіциту перехоплювачів ППО та іншої зброї, якої Україна гостро потребує.

«Я впевнений, що Росія хоче довгої війни. Вона має вигоду: США зосереджуються на Близькому Сході і можуть скоротити військову допомогу Україні. Санкції частково зняті. Я бачу лише вигоду для Росії від продовження війни з Іраном», – сказав Зеленський.

На запитання, чи він занепокоєний тим, що тривала війна в Ірані завадить постачанню зброї Україні, Зеленський відповів, що впевнений, що Україна матиме такі проблеми.

Зеленський дав інтерв’ю після повернення до Києва з поїздки на Близький Схід, де обговорював можливу допомогу України у сфері безпеки з лідерами Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару та Йорданії. Українські військові експерти протягом останнього місяця працювали в кількох країнах регіону, допомагаючи збивати іранські дрони.

За його словами, думки лідерів Близького Сходу щодо розвитку війни різняться: одні очікують її продовження, інші хочуть якнайшвидшого завершення.

«Наша порада, коли нас запитували, була – якнайшвидше зупинити війну і сісти за переговори, навіть якщо вони не можуть сісти разом з Іраном, і знайти дипломатичний шлях завершення війни. Але це залежить від сторін», – наголосив він.

Зеленський сказав, що Україна передала докази того, що Росія надала Ірану супутникові знімки військових баз США та Європи й іншої критичної інфраструктури в країнах, зокрема Саудівській Аравії, Катарі, Йорданії та ОАЕ. За його словами, Росія використовувала подібні знімки перед авіаударами в Україні, тому він вважає, що вона допомагає Ірану з наведенням ударів. Зеленський додав, що росіяни також передавали іранцям оперативний досвід зі своєї війни проти України, наприклад, як здійснювати атаки на короткій дистанції за допомогою FPV-дронів.

Під час поїзди на Близький Схід Зеленський не відвідував Ізраїль. Він сказав, що інші країни зверталися по допомогу України після початку війни з Іраном, але Ізраїль – ні. За його словами, він не спілкувався з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу вже два роки і що «Ізраїль сам вирішує», чи хоче співпрацювати з Україною.

«У нас є те, що потрібно йому, і в нього є те, що потрібно нам... у нас великий дефіцит ППО. Але у нас є речі, яких немає в Ізраїлю, і ми готові до цього діалогу», – додав Зеленський.