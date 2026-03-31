NBC News: США відправили на Близький Схід елітні війська Сил спецоперацій

Серед відправлених на Близький Схід американських військових є елітні підрозділи: сотні спеціалістів Сил спеціальних операцій, зокрема "морських котиків" і Рейнджерів. Крім них, Штати відправили тисячі морських піхотинців і десантників, повідомляють NBC News із посиланням на джерела.
За словами співрозмовників журналістів, присутність цих сил у регіоні надає президенту США Дональду Трамп варіанти військових дій проти Ірану включно з операцією, спрямованою на відкриття Ормузької протоки, захоплення нафти на острові Харг або ж взяття під контроль запасів збагаченого урану. Першими про прибуття військ на Близьких Схід повідомили в The New York Times.
Центральне командування відмовилося від коментарів.
У неділю американські посадовці повідомляли, що загалом на Близький Схід відправили понад 3500 військових, серед яких 2500 – представники військово-морських сил. Друга місія зараз на шляху до регіону.
- Президент США наполягає, що перемовини з Іраном тривають, і досить успішно, хоча Тегеран заперечував ведення переговорів. Водночас Трамп учора відкрито заявив про намір атакувати електрогенерацію Ірану і опріснювальні установки, якщо режим не піде на зустріч і не відкриє Ормузьку протоку.
- Іран атакує американські військові бази в країнах Перської затоки, а також б’є по інших об’єктах, в тому числі – енергетики. Уночі він завдав удару по нафтовому танкеру Катару, що стояв у порту Дубая.