NBC News: США відправили на Близький Схід елітні війська Сил спецоперацій

Серед відправлених на Близький Схід американських військових є елітні підрозділи: сотні спеціалістів Сил спеціальних операцій, зокрема "морських котиків" і Рейнджерів. Крім них, Штати відправили тисячі морських піхотинців і десантників, повідомляють NBC News із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників журналістів, присутність цих сил у регіоні надає президенту США Дональду Трамп варіанти військових дій проти Ірану включно з операцією, спрямованою на відкриття Ормузької протоки, захоплення нафти на острові Харг або ж взяття під контроль запасів збагаченого урану. Першими про прибуття військ на Близьких Схід повідомили в The New York Times.

Центральне командування відмовилося від коментарів.

У неділю американські посадовці повідомляли, що загалом на Близький Схід відправили понад 3500 військових, серед яких 2500 – представники військово-морських сил. Друга місія зараз на шляху до регіону.