NBC News: США відправили на Близький Схід елітні війська Сил спецоперацій

На думку співрозмовників, таким чином Трамп матиме різні варіанти дій проти Ірану. 

Авіабаза США Удейд, Доха Катар.
Фото: trend.az

Серед відправлених на Близький Схід американських військових є елітні підрозділи: сотні спеціалістів Сил спеціальних операцій, зокрема "морських котиків" і Рейнджерів. Крім них, Штати відправили тисячі морських піхотинців і десантників, повідомляють NBC News із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників журналістів, присутність цих сил у регіоні надає президенту США Дональду Трамп варіанти військових дій проти Ірану включно з операцією, спрямованою на відкриття Ормузької протоки, захоплення нафти на острові Харг або ж взяття під контроль запасів збагаченого урану. Першими про прибуття військ на Близьких Схід повідомили в The New York Times.

Центральне командування відмовилося від коментарів. 

У неділю американські посадовці повідомляли, що загалом на Близький Схід відправили понад 3500 військових, серед яких 2500 – представники військово-морських сил. Друга місія зараз на шляху до регіону. 

  • Президент США наполягає, що перемовини з Іраном тривають, і досить успішно, хоча Тегеран заперечував ведення переговорів. Водночас Трамп учора відкрито заявив про намір атакувати електрогенерацію Ірану і опріснювальні установки, якщо режим не піде на зустріч і не відкриє Ормузьку протоку. 
  • Іран атакує американські військові бази в країнах Перської затоки, а також б’є по інших об’єктах, в тому числі – енергетики. Уночі він завдав удару по нафтовому танкеру Катару, що стояв у порту Дубая. 
