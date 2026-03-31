FT: Брокер Піта Гегсета намагався інвестувати у оборонний сектор перед операцією в Ірані

Брокер міністра оборони США Піта Гегсета намагався здійснити багатомільйонну інвестицію в оборонний сектор за кілька тижнів до початку війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Про це видання Financial Times повідомили троє обізнаних із ситуацією осіб. У Пентагоні ж це заперечили.

У лютому брокер Гегсета із Morgan Stanley звернувся до BlackRock (найбільша у світі міжнародна інвестиційна компанія-ред.) щодо вкладення коштів у фонд Defense Industrials Active ETF, який інвестує в компанії, що виграють від зростання оборонних витрат. Запит був зафіксований усередині компанії, однак угода зрештою не відбулася, оскільки фонд ще не був доступний для клієнтів Morgan Stanley.

Представник Пентагону заперечив ці дані, назвавши їх вигаданими, тоді як BlackRock і Morgan Stanley від коментарів відмовилися.

Сам Гегсет є одним із ключових прихильників війни проти Ірану в адміністрації Дональда Трампа.

Фонд, у який планувалося інвестувати, включає акції провідних оборонних компаній США, що працюють з Пентагоном. За останній рік він зріс у вартості, але під час війни на Близькому Сході зазнав падіння. Хоча інвестиція не була здійснена, сам намір може викликати суперечки через можливий конфлікт інтересів.

Ситуація виникла на тлі посиленого контролю за фінансовими операціями напередодні політичних і військових рішень адміністрації Трампа. Невідомо, чи брокер пізніше знайшов інші варіанти інвестування в оборонний сектор. ETF залишаються популярними серед інвесторів через нижчі витрати та більшу гнучкість.

Під час роботи на Fox News Гегсет заробив 4,6 млн доларів у 2022–2024 роках, згідно з декларацією. Також він отримав майже 500 тисяч доларів авансів за книги та від 100 тисяч до 1 млн доларів роялті за кожну, а також близько 900 тисяч доларів гонорарів за виступи.

Його остання фінансова декларація, оприлюднена в червні 2025 року, показала, що міністр оборони продав акції 29 різних компаній на суми від 1 001 до 50 000 доларів кожна.