У Гамбурзі вовк покусав жінку поблизу магазину

Вчора ввечері вовк вкусив і поранив жінку у місті Гамбург на півночі Німеччині, пише DW.

Це рідкісний випадок контакту людини з цим зазвичай полохливим видом.

Інцидент стався поблизу магазину Ikea, приблизно за 4 кілометри від центру другого за величиною міста Німеччини. Потім вовк попрямував до озера Бінненальстер і зайшов у воду, де поліцейські спіймали його за допомогою петлі.

Про численні появи вовка – імовірно, того самого – повідомляли у різних районів Гамбурга: від залізничної приміської зупинки до житлового кварталу за 11 кілометрів від місця нападу.

За даними Федерального агентства охорони природи, цей інцидент став першим зареєстрованим нападом вовка на людину в Німеччині з моменту повернення цього виду наприкінці 1990-х років.

Протягом приблизно 150 років вовків у Німеччині не було. Мисливці повністю знищили їх до початку XX століття. Тварини знову з'явилися у країні приблизно у 1998 році, мігруючи на захід з Польщі до східної Німеччини, – завдяки заходам з охорони природи та розширенню ареалів існування. Їхнє повернення вважалося екологічним успіхом, водночас зросла напруга серед фермерів через втрату худоби.

Верхня палата німецького парламенту минулого тижня схвалила законодавство, що спрощує полювання на вовків.

Торік Європейський Союз схвалив зниження статусу вовків із видів, що перебувають “під суворою охороною” до таких, що просто охороняються.