Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
ГоловнаСуспільствоПодії

​Жителя Черкас засудили до 15 років тюрми за спробу підриву херсонського ТЦК

Росіяни планували підірвати його після теракту.

Вирок суду (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба ДПСУ

Суд виніс вирок агенту ФСБ, який намагався вчинити теракт у Херсоні. 

Про це повідомила Служба безпеки.

Зловмисник проведе 15 років за ґратами з конфіскацією майна. Затримання відбулося у березні минулого року, коли фігурант намагався залишити сумку із саморобною вибухівкою біля входу до обласного ТЦК. Слідство встановило, що російські куратори планували підірвати бомбу дистанційно, не зважаючи на те, що їхній агент у цей момент перебував би поруч із пристроєм.

Засуджений – житель Черкас. Він потрапив у поле зору російських спецслужб через телеграм-канали, де шукав легкого заробітку. Перед відрядженням до Херсона окупанти перевірили його лояльність, змусивши підпалити релейні шафи на залізниці у Черкаській області. Згодом чоловік прибув до прифронтового міста, забрав вибуховий пристрій із заздалегідь підготовленого схрону та встановив на телефон спеціальну програму для стеження, через яку ФСБ контролювала кожен його крок.

Під час обшуку правоохоронці вилучили готову до використання бомбу і мобільний із доказами переписки з куратором. Суд визнав затриманого винним у державній зраді та диверсії, вчинених в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Матеріали справи підтвердили, що ворог використовував агента «всліпу», плануючи підірвати його разом із об’єктом атаки.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies