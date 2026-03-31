До суду скерували обвинувальні акти щодо воєнних злочинів РФ на Сумщині та Донеччині

Прокурори скерували до суду ще 7 обвинувальних актів за фактами воєнних злочинів, вчинених військовими Росії та представниками окупаційних структур.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

П’ять актів стосуються невибіркових обстрілів цивільної інфраструктури в Охтирці на Сумщині у лютому 2022 року. Унаслідок ударів по житлових будинках і дитячих закладах загинули 9 цивільних жителів.

Обвинувачення висунуто командиру 275 самохідного артилерійського полку, командувачу 1 гвардійської танкової армії, а також іншим посадовцям підрозділів.

Ще один обвинувальний акт стосується військовослужбовця 64 мотострілецької бригади РФ, який у серпні 2025 року на Запоріжжі атакував FPV-дроном пожежний автомобіль ДСНС.

Також до суду передано справу щодо так званого начальника Донецького СІЗО окупаційної “служби виконання покарань”, причетного до створення нелюдських умов утримання та жорстокого поводження з цивільними.