ГоловнаСуспільствоВійна

До суду скерували обвинувальні акти щодо воєнних злочинів РФ на Сумщині та Донеччині

П'ять актів стосуються невибіркових обстрілів житлових будиників та дитячих садків в Охтирці у лютому 2022 року. 

До суду скерували обвинувальні акти щодо воєнних злочинів РФ на Сумщині та Донеччині
Фото: З відкритих джерел

Прокурори скерували до суду ще 7 обвинувальних актів за фактами воєнних злочинів, вчинених військовими Росії та представниками окупаційних структур. 

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

П’ять актів стосуються невибіркових обстрілів цивільної інфраструктури в Охтирці на Сумщині у лютому 2022 року. Унаслідок ударів по житлових будинках і дитячих закладах загинули 9 цивільних жителів. 

Обвинувачення висунуто командиру 275 самохідного артилерійського полку, командувачу 1 гвардійської танкової армії, а також іншим посадовцям підрозділів.

Ще один обвинувальний акт стосується військовослужбовця 64 мотострілецької бригади РФ, який у серпні 2025 року на Запоріжжі атакував FPV-дроном пожежний автомобіль ДСНС.

Також до суду передано справу щодо так званого начальника Донецького СІЗО окупаційної “служби виконання покарань”, причетного до створення нелюдських умов утримання та жорстокого поводження з цивільними.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies