СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Федоров: військовослужбовці за Контрактом 18-25 отримують гарантовану відстрочку після служби

Відстрочка діє 12 місяців після звільнення.

міністр оборони Михайло Федоров
Фото: Telegram/Fedorov

Військовослужбовці за Контрактом 18–25 отримують гарантовану річну відстрочку після служби.

Про це повідомив очільник Міністерства оборони Михайло Федоров.

В Міноборони доопрацювала відповідну постанову і тепер вона повністю реалізована. 

Військові віком 18–25 років, які уклали річний контракт із Силами оборони та звільнилися після його завершення, отримують гарантовану відстрочку від призову.

"Кабінет Міністрів затвердив механізм її оформлення. Тепер це повноцінний інструмент, який працює на практиці", - повідомив Федоров.

Відстрочка діє 12 місяців після звільнення. У цей період призов можливий лише за згодою військового.

  • В Міноборони розпочали проєкт «Контракт 18–24»  в лютому 2025 року. Це добровільна ініціатива для українців віком 18–24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.
Читайте також
