Федоров: військовослужбовці за Контрактом 18-25 отримують гарантовану відстрочку після служби

Військовослужбовці за Контрактом 18–25 отримують гарантовану річну відстрочку після служби.

Про це повідомив очільник Міністерства оборони Михайло Федоров.

В Міноборони доопрацювала відповідну постанову і тепер вона повністю реалізована.

Військові віком 18–25 років, які уклали річний контракт із Силами оборони та звільнилися після його завершення, отримують гарантовану відстрочку від призову.

"Кабінет Міністрів затвердив механізм її оформлення. Тепер це повноцінний інструмент, який працює на практиці", - повідомив Федоров.

Відстрочка діє 12 місяців після звільнення. У цей період призов можливий лише за згодою військового.