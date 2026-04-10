Штрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
уточненоШтрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Свириденко: зниження цін на українських АЗС можна очікувати тільки після стабілізації на Близькому Сході

Поки що глобальна ситуація не повернулася до довоєнного рівня.

Юлія Свириденко
Фото: скриншот

На ринку палива в Україні не виявили узгодженого підняття цін. Це висококонкурентний ринок, і цін на АЗС – це віддзеркалення впливу війни в Ірані. 

Про це прем’єрка Юлія Свириденко повідомила під час години запитань до уряду. Вона зазначила, що поки що припинення вогню на ціни на пальне не вплинули. 

“Після стабілізації на Близькому Сході ми тільки після цього можемо очікувати цінову стабілізацію у нас в Україні”, – сказала голова уряду. 

  • Днями голова АМКУ Павло Кириленко повідомив, що на ринку українських АЗС не виявили ознак змови з метою підвищення цін. 
  • Вартість бензину та іншого палива почала зростати на тлі війни на Близькому Сході. 


Читайте також
