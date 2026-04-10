Свириденко: зниження цін на українських АЗС можна очікувати тільки після стабілізації на Близькому Сході

Поки що глобальна ситуація не повернулася до довоєнного рівня.

На ринку палива в Україні не виявили узгодженого підняття цін. Це висококонкурентний ринок, і цін на АЗС – це віддзеркалення впливу війни в Ірані.

Про це прем’єрка Юлія Свириденко повідомила під час години запитань до уряду. Вона зазначила, що поки що припинення вогню на ціни на пальне не вплинули.

“Після стабілізації на Близькому Сході ми тільки після цього можемо очікувати цінову стабілізацію у нас в Україні”, – сказала голова уряду.

Днями голова АМКУ Павло Кириленко повідомив, що на ринку українських АЗС не виявили ознак змови з метою підвищення цін.

Вартість бензину та іншого палива почала зростати на тлі війни на Близькому Сході.



