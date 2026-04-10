Сьогодні в Україні застосовуватимуть графіки відключень

Через обстріли є знеструмлені споживачі в Одеській, Запорізькій, Херсонській, Сумській та Харківській областях.

Сьогодні, 10 квітня, в Україні застосовуватимуть графіки відключень. Через обстріли є знеструмлені споживачі у п’яти областях.

Про це повідомили в Укренерго.

Внаслідок російських дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Запорізькій, Херсонській, Сумській та Харківській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже почались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі сьогодні протягом всієї доби в усіх регіонах України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Час і тривалість знеструмлень варто дізнаватися на офіційних сторінках обленерго конкретного регіону.

Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 10 квітня, станом на 09:30, його рівень був на 2,2% нижчим, ніж в цей час попереднього дня – у четвер. Причина змін – більший обсяг вимушено застосованих заходів обмеження, порівняно із попередньою добою.

Вчора, 9 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований вдень. Він був на 3,4% нижчим, ніж максимум попереднього дня, у середу, 8 квітня. Причина – застосування графіків обмеження та графіків погодинних відключень в усіх регіонах України.

Враховуючи погодні умови, сьогодні упродовж всієї доби є необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Тома варто обмежити користування електроприладами у вечірні години – з 17:00 до 22:00. У цей період варто не вмикати кілька потужних приладів одночасно.