Шмигаль: Україна створює мережу «енергетичних сот»

За такої схеми критична інфраструктура зможе працювати навіть тоді, коли центральна мережа пошкоджена.

міністр енергетики Денис Шмигаль
Фото: LB.ua

Україна створює мережу «енергетичних сот».

Як пояснив міністр енергетики Денис Шмигаль, це будуть автономні або напівавтономні кластери, де критична інфраструктура може працювати навіть тоді, коли центральна мережа пошкоджена. 

За словами Шмигаля, нова енергетична архітектура має три рівні:

  • атомна генерація, яка дає стабільність і тому її будуть надалі розвивати;
  • гнучкість, балансування і нова генерація – мова йде про маневрові потужності, накопичувачі, і нову генерацію в точках, де система має технічний дефіцит;
  • локальна автономія – це когенерація, малі газові установки, децентралізоване тепло- і водопостачання. 

Міністр додав, що цьогоріч стартує новий конкурс на будівництво до 1,3 ГВт нової генераційної потужності для Полтавщини, Сумщини, Харківщини, Чернігівщини, Київщини, Одещини і Дніпра. 

  • Цього місяця Шмигаль зустрічався із представниками когенераційного бізнесу – говорили про проблеми галузі та інвестиції.
  • Тим часом уряд уже оновив правила проведення конкурсів на будівництво нових генераційних потужностей, тож в Україні може з’явитися додатковий 1,3 ГВт генерації.
  • Щодо розвитку атомної генерації, то днями глава Міненерго заявив, що планують завершити будівництво двоє боків Хмельницької АЕС.
﻿
