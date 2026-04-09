Росія заявила про перемирʼя на Великдень. Відповідну заяву Кремля поширили російські медіа.

Режим припинення вогню нібито діятиме з 16:00 суботи до кінця доби 12 квітня.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ передав росіянам пропозицію перемирʼя на Великдень через американських перемовників.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 9 квітня відбулося 134 бойових зіткнення.

Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку. Також окупанти були активними на Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 9 квітня – в новині.

В Генштабі також поінформували, що українські військові вразили російський ЗРК Тор, нафтоперекачувальну станцію та низку логістичних об’єктів окупантів.

Зокрема ЗСУ завдали вогневого ураження по складах матеріально-технічних засобів у районі Микільського, складу БпЛА поблизу Орлинського та зенітному ракетному комплексу “Тор М1” на ТОТ Донецької області.

У Генштабі також розповіли про ураження складу матеріально-технічних засобів у Перевальську та складу боєприпасів на ТОТ Луганської області.

Сьогодні відбулися репатріаційні заходи, за результатами яких в Україну повернуто тіла 1000 загиблих осіб. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами системи МВС проведуть усі необхідні експертизи для ідентифікації репатрійованих осіб. Після встановлення осіб загиблих тіла будуть передані родинам для гідного поховання.

Про ступінь захищеності українських енергооб’єктів в інтерв’ю LB.ua розповів голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.

За його словами, минулої зими більшість критично важливого обладнання підстанцій – автотрансформаторів – були в захисті другого рівня (залізобетонні споруди), а решта — в першому (габіони, сітчасті конструкції). Габіони захищали обладнання лише від уламків і були ефективні лише в перші роки повномасштабної війни, коли росіяни атакували ракетами, що падали десь на території підстанції і могли пошкодити обладнання лише уламками.

«Але потім почалися обстріли дронами, які влучали в трансформатори, а ті спалахують миттєво — в них олива. Тому потрібен захист другого рівня — це бетонний саркофаг, який зберігає все обладнання. У нас є підстанція-рекордсмен, яка витримала більш ніж 20 ударів дронами по такому укриттю», - повідомив Зайченко.

Хоча наразі ще не всі об’єкти захищені надійними саркофагами, мінімальна програма захисту виконана, стверджує він.

Докладніше – в новині та в самому інтерв’ю.

Президент України Володимир Зеленський під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад вручив державні нагороди представникам місцевого самоврядування та почесні відзнаки «Місто-герой України».

Цього разу відзнаки вручили представникам 16 міст у семи областях України, яким почесний статус надали ще 30 вересня 2025 року. Серед них — міста Донеччини: Краматорськ, Слов’янськ, Покровськ, Дружківка та Костянтинівка. Також нагороджені прифронтові Гуляйполе й Оріхів у Запорізькій області, Куп’янськ на Харківщині, а також Марганець, Нікополь і Павлоград у Дніпропетровській області.

Загалом відзнаку «Місто-герой України» вже мають 26 населених пунктів. Першими цей статус у березні 2022 року отримали Волноваха, Гостомель, Маріуполь, Харків, Херсон, Чернігів, а згодом — Буча, Ірпінь, Миколаїв та Охтирка.

У Кривому Розі 16-річному підлітку повідомили про підозру в серії зламів поштоматів та викраденні посилок.

Правоохоронці встановили, що хлопець, маючи базові знання програмування, детально вивчив алгоритм офіційного додатку служби доставки, який забезпечує отримання посилок у поштоматах. Згодом він створив програму, що дозволяла обійти стандартний процес оплати, і розробив додаток, зовні схожий на офіційний, призначений для незаконного доступу до автоматизованих систем. Посилки у додатку відображались як оплачені та видавалися з поштоматів без фактичної оплати. За деякими даними, юний зломщик вкрав посилок на півмільйона гривень.

Подробиці – в новині.

Європейська комісія очікує роз’яснень від Угорщини щодо переговорів міністра закордонних справ Петера Сіярто з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим, заявила речниця ЄК Паула Піньо, передає "Радіо Свобода".

Піньо "висловила занепокоєння" через те, що країна-член ЄС може координувати свої дії з Росією, таким чином діючи проти інтересів блоку. "Тож це викликає надзвичайне занепокоєння, і уряд відповідної держави-члена повинен терміново надати пояснення, і президентка (Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, – ред.) також порушить це питання на рівні лідерів", - сказала речниця.

Нагадаємо, днями ЗМІ опублікували нові стенограми розмов Сіярто з Лавровим, з яких можна зрозуміти, що він не просто "обмінювався інформацією", а системно погоджував кроки Угорщини. За даними журналістів, Сіярто регулярно інформував Лаврова про хід внутрішніх дискусій у Європейському Союзі, зокрема щодо енергетичної політики, механізмів санкцій і переговорів про вступ України до ЄС.

Тримаймося!