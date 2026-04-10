Росія заявила про перемирʼя на Великдень.

Відповідну заяву Кремля поширили російські медіа.

Згідно з нею, режим припинення вогню нібито працюватиме з 16:00 суботи до кінця доби 12 квітня.

Президент України згодом прокоментував заяву Кремля про перемир'я у своїх соціальних мережах.

"Україна неодноразово заявляла, що ми готові до дзеркальних кроків. Ми пропонували в цьому році припинення вогню на час Великодніх свят і будемо діяти відповідно. Людям потрібен Великдень без загроз та реальний рух до миру, і в Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня", - заявив Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський казав, що Україна пропонує перемирʼя на Великдень. Відповідну пропозицію Київ озвучив американським перемовникам, аби ті передали Росії.