Путін заявив про Великоднє перемир'я (доповнено)

Припинення вогню має тривати майже дві доби.

Володимир Путін
Фото: EPA/UPG

Росія заявила про перемирʼя на Великдень. 

Відповідну заяву Кремля поширили російські медіа.

Згідно з нею, режим припинення вогню нібито працюватиме з 16:00 суботи до кінця доби 12 квітня.

Президент України згодом прокоментував заяву Кремля про перемир'я у своїх соціальних мережах.

"Україна неодноразово заявляла, що ми готові до дзеркальних кроків. Ми пропонували в цьому році припинення вогню на час Великодніх свят і будемо діяти відповідно. Людям потрібен Великдень без загроз та реальний рух до миру, і в Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня", - заявив Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський казав, що Україна пропонує перемирʼя на Великдень. Відповідну пропозицію Київ озвучив американським перемовникам, аби ті передали Росії.

  • Минулого року напередодні Великодня російський керманич Путін також заявляв, що його армія нібито припинить вогонь. Та попри власні обіцянки не стріляти, росіяни штурмували на всіх напрямках фронту 96 разів.
