Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров вважає ідеологічно небезпечним рішення облаштувати фонтан на місці пам'ятника Владіміру Леніну в центрі Києва.

Про це він написав у фейсбуці.

"Я щиро дякую благодійникам, які прекрасно розуміють, що Київ – це не просто місто, Київ – це Столиця Незалежної Держави, яка веде криваву війну з окупантом. І саме в цей час, як ніколи, нам необхідно дуже уважно і ретельно розставляти свої маркери ідентичності та вибудовувати міцний кордон пам’яті та меморіалізації. А тут – фонтан. Для мене – це як перейменувати вулицю Леніна на Абрикосову. Ну, щось нейтральне, все-одно – потім ще якась влада буде, друга, третя. Чого возитись? Наробимо сірих зон. А свідомість молодого покоління – хай в школі гартується", - прокоментував Алфьоров .

Він зазначив, що місце де хочуть збудувати фонтан - це центр Києва, тому кожне подібне місце має бути гармонійно вписане у загальну концепцію, а не "затикане нейтральністю, яка в сучасних умовах дорівнює безвідповідальності та, насправді, потуранню окупанту, який дуже прагне от цієї мовчазної та сірої України".

"Як Голова експертної групи з дерусифікації в Києві – мені цей крок незрозумілий, бо не вписується у стратегію наречень в Києві, де, як я думав, ми були одним із флагманів в Україні. Як киянин у 5 поколінні – вважаю це рішення дивним: моє Місто має величну історію. Як Голова Українського інституту національної пам’яті – вважаю це рішення небезпечним", - наголосив Алфьоров.

Голова УІНП також висловив думку, що на місці пам'ятників Леніну і Миколі Щорсу в Києві мають бути пам'ятники гетьману Павлу Скоропадському і голові Директорії Української народної республіки (УНР) Симону Петлюрі.

Контекст

У центрі Києва планують оновити громадський простір на розі бульвару Тараса Шевченка і вулиці Хрещатик, зробивши його безбар’єрним. Київська міська рада повідомляла, що на площі планують облаштувати озеленення, лавки, освітлення, зручні доріжки та фонтан. Наразі комунальна корпорація "Київавтодор" розпочала процедури закупівлі через електронну систему Prozorro.