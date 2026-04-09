Суспільство / Події

16 міст отримали відзнаку «Місто-герой України»

Загалом таку відзнаку вже мають 26 населених пунктів.

Краматорськ
Фото: Андрій Резніков/Суспільне Донбас

Президент України Володимир Зеленський під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад вручив державні нагороди представникам місцевого самоврядування та почесні відзнаки «Місто-герой України». 

Про це ідеться на сайті глави держави.

Цього разу відзнаки вручили представникам 16 міст у семи областях України, яким почесний статус надали ще 30 вересня 2025 року. Серед них — міста Донеччини: Краматорськ, Слов’янськ, Покровськ, Дружківка та Костянтинівка. Також нагороджені прифронтові Гуляйполе й Оріхів у Запорізькій області, Куп’янськ на Харківщині, а також Марганець, Нікополь і Павлоград у Дніпропетровській області.

Окрему увагу приділили Старокостянтинову на Хмельниччині, який має стратегічне оборонне значення. Президент відзначив Суми, які вистояли в оточенні на початку вторгнення, та Тростянець, де Сили оборони зупинили наступ росіян на Охтирку та Лебедин після місячної окупації. 

  • Загалом відзнаку «Місто-герой України» вже мають 26 населених пунктів. Першими цей статус у березні 2022 року отримали Волноваха, Гостомель, Маріуполь, Харків, Херсон, Чернігів, а згодом — Буча, Ірпінь, Миколаїв та Охтирка. 
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies