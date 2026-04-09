16 міст отримали відзнаку «Місто-герой України»

Президент України Володимир Зеленський під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад вручив державні нагороди представникам місцевого самоврядування та почесні відзнаки «Місто-герой України».

Цього разу відзнаки вручили представникам 16 міст у семи областях України, яким почесний статус надали ще 30 вересня 2025 року. Серед них — міста Донеччини: Краматорськ, Слов’янськ, Покровськ, Дружківка та Костянтинівка. Також нагороджені прифронтові Гуляйполе й Оріхів у Запорізькій області, Куп’янськ на Харківщині, а також Марганець, Нікополь і Павлоград у Дніпропетровській області.

Окрему увагу приділили Старокостянтинову на Хмельниччині, який має стратегічне оборонне значення. Президент відзначив Суми, які вистояли в оточенні на початку вторгнення, та Тростянець, де Сили оборони зупинили наступ росіян на Охтирку та Лебедин після місячної окупації.