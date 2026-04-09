У Києві повідомили про підозру двом заступникам директора філії Укрзалізниці "Центр з будівництва та ремонту колії".

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, вони організували закупівлю обладнання для локомотивів за завищеними цінами, через що компанія зазнала понад 4,4 млн грн збитків.

Зазначається, що в 2023 році посадовці уклали договір із приватним товариством на поставку обладнання, необхідного для роботи залізничних локомотивів.

Закупівлю провели за завищеною вартістю, а різниця фактично обернулася збитками для державної компанії.

Дії обох кваліфіковано як "розтрату майна в особливо великих розмірах на користь приватної юридичної особи".

Раніше Укрзалізниця відсторонила співробітника, якого підозрюють у отриманні хабаря $100 тис.