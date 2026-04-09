На Закарпатті судитимуть жінку через смерть 5-місячного сина

На Закарпатті судитимуть 21-річну жінку, яку обвинувачують у злісному невиконанні батьківських обов’язків, що призвело до смерті її 5,5-місячного сина.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За матеріалами слідства, мати тривалий час не забезпечувала дитині належних умов: не дбала про гігієну, не годувала належним чином та не забезпечувала обов’язкові огляди у лікарів. Попри погіршення стану немовляти, по допомогу до лікарів вона не зверталася.

У листопаді 2025 року дитина померла. За висновком судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок тяжкого перебігу хвороби без належного лікування, що призвело до ураження мозку та зупинки дихання. На момент смерті хлопчик важив лише 4,6 кілограма.

Жінці інкриміновано злісне невиконання батьківських обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).

Після трагедії трьох старших дітей у неї відібрали: один хлопчик наразі проживає з біологічним батьком, двох дівчаток передано на виховання до дитячого будинку.