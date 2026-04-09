Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
нова країнаВсе погано, але надії немає
На Закарпатті судитимуть жінку через смерть 5-місячного сина

Смерть настала внаслідок тяжкого перебігу хвороби без належного лікування, що призвело до ураження мозку та зупинки дихання.

На Закарпатті судитимуть жінку через смерть 5-місячного сина
Фото: Судова влада

На Закарпатті судитимуть 21-річну жінку, яку обвинувачують у злісному невиконанні батьківських обов’язків, що призвело до смерті її 5,5-місячного сина.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За матеріалами слідства, мати тривалий час не забезпечувала дитині належних умов: не дбала про гігієну, не годувала належним чином та не забезпечувала обов’язкові огляди у лікарів. Попри погіршення стану немовляти, по допомогу до лікарів вона не зверталася.

У листопаді 2025 року дитина померла. За висновком судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок тяжкого перебігу хвороби без належного лікування, що призвело до ураження мозку та зупинки дихання. На момент смерті хлопчик важив лише 4,6 кілограма.

Жінці інкриміновано злісне невиконання батьківських обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України). 

Після трагедії трьох старших дітей у неї відібрали: один хлопчик наразі проживає з біологічним батьком, двох дівчаток передано на виховання до дитячого будинку.

