Енергосистема працює без дефіциту з 1 березня і за певних умов влітку вимкнень не буде

Загальносистемних вимкнень електроенергії, за винятком коротких епізодів, не відбувалося після 1 березня завдяки потеплінню і сонячній погоді. Про це в інтерв’ю LB.ua розповів голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

"Працюємо збалансованіше. Причому почалася ремонтна кампанія АЕС, два блоки по 1000 МВт у ремонті", – пояснив він.

Ремонти атомних блоків в Україні традиційно починались із березня або кінця лютого і закінчувалися в листопаді-жовтні, цьогоріч вони теж відбуваються за графіком. Збій графіку відбувся лише один раз – після окупації росіянами Запорізької АЕС.

"Весь графік ремонтів планується на багато років, бо це прив’язано до перезавантаження ядерного палива. Воно має вигоріти і його перезавантажують, а у цей період виконують ремонт усього генеруючого і допоміжного обладнання. Зараз ми його (збій, пов’язаний з втратою ЗАЕС – ред) спільно з «Енергоатомом» вирівняли, цей провал не такий вже й суттєвий і якщо не буде обстрілів інших об’єктів генерації, літо маємо проходити без обмежень", – сказав керівник НСК "Укренерго".

Найважчими з погляду навантаження на енергосистему місяцями можуть стати липень і серпень, бо в ці місяці рівень генерації атомних станцій найнижчий. Найбільше електроенергії вони виробляють взимку, у липні-серпні – мінімум і потім поступово до листопада потужність виходить на максимальну точку.

"Зазвичай саме липень та серпень найспекотніші і зростає споживання електроенергії, може виникнути дефіцит. Хіба що літо буде відносно холодне і тоді навантаження на мережу не надто зросте", – припустив Зайченко.

Але обмеження споживання електроенергії, за найкращого сценарію, не очікується.

"Це якщо відновлення генерації йтиме за планом, триватиме плановий ремонт АЕС і не обстрілюватимуть інші об’єкти генерації. Тільки в прифронтових регіонах прогноз гірший, бо там після обстрілів відновлювати пошкоджене обладнання дуже важко з безпекової точки зору. Ми готові до будь-якого розвитку подій, у нас прораховані різні сценарії", – розповів керівник компанії.

Крім імпорту електроенергії з Європи і поступового відновлення пошкоджених енергооб’єктів, суттєвий вплив на баланс має зелена генерація.

"Ось сьогодні не дуже сонячний день, і пікова генерація сонячних електростанцій – 1400 МВт. Усіх 9 ГВт (потужностей генерації, пошкодженої ворожими обстрілами цієї зими – ред), мабуть, не відновимо, але дуже багато зможемо. Залежатиме від подальших російських атак", – зауважив Зайченко.



