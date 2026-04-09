СБУ затримала російського агента, який готував теракт у Хмельницькому

Розслідування встановило, що вибух мав статися у місці скупчення українських військових. Зловмисником виявився місцевий наркозалежний.

СБУ затримала російського агента, який готував теракт у Хмельницькому
СБУ затримала російського агента, який готував теракт у Хмельницькому

Контррозвідка Служби безпеки запобігла теракту у Хмельницькому, йдеться у пресрелізі спецслужби.

За результатами дій на випередження затримано агента ФСБ, який готувався підірвати в обласному центрі саморобну бомбу.

Як встановило розслідування, вибух мав статися у місці скупчення українських військових. Для збільшення кількості жертв зловмисник планував зробити анонімний дзвінок на 102, щоб викликати на “локацію” наряд поліції.

За матеріалами справи, активація вибухівки мала відбутися дистанційно в момент прибуття правоохоронців на місце запланованого теракту.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента “на гарячому”, коли він проводив дорозвідку на місці, де планував закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП).

За даними слідства, замовлення ФСБ виконував завербований російською спецслужбою місцевий наркозалежний. У поле зору росіян він потрапив під час пошуку грошей “на дозу” в Телеграм-каналах.

Після вербування агент отримав від куратора з РФ інструкцію з виготовлення СВП з підручних засобів. 

Паралельно з цим фігурант обходив місто, щоб відстежити місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони. Під час розвідвилазок зловмисник не лише позначав відповідні координати на гугл-картах, але й фотографував об’єкти з прив’язкою до місцевості та навколишніми будівлями.

Одночасно агент підшукував схованки для закладки саморобної бомби. Зібрані відомості він передавав ФСБ для координації підготовки теракту.

При обшуках у затриманого вилучено споряджений СВП і смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

