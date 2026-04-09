Сирський: безпілотні сили знешкоджують більше ворогів, ніж РФ встигає рекрутувати

Росіяни розширили чисельність своїх військ безпілотних систем до 101 тис. військовослужбовців, а на кінець 2026 року планують довести до 165,5 тис.

Від грудня минулого року Сили безпілотних систем знешкоджують більше російських солдатів, ніж РФ встигає рекрутувати. Однак Росія теж нарощує дронові війська.

Про це у телеграмі написав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами наради з питань розвитку безпілотних систем, на якій підсумували та проаналізували результати березня.

Він розповів, що Сили оборони України утримують стратегічну ініціативу та не дозволяють російським військам поновити широкомасштабний наступ.

«Один із ключових факторів нашої переваги − безпілотні сили. Саме ці підрозділи наразі завдають найбільш масового та ефективного ураження по ворогу. Уже чотири місяці поспіль, починаючи з грудня 2025-го, наші підрозділи безпілотних систем знешкоджують більше особового складу противника, ніж він рекрутує до своїх лав», – йдеться у повідомленні Головкома.

У березні порівняно з лютим зріс на 29% показник загальних втрат особового складу ворога, завданих нашими підрозділами безпілотних систем.

У середньому за добу підрозділи безпілотних сил вже виконують більше 11 тис. бойових завдань. При цьому за результатами березня уражено на 50% більше верифікованих цілей у порівнянні зі статистикою лютого. Це понад 150 тисяч.

«Окремо хотів би виділити зростання ефективності наших засобів Middle Strike. Майже 350 ударів на оперативну глибину (30-120 км). Уражено 143 об’єкти логістики та склади противника, 52 пункти управління російської армії, 20 об’єктів нафтової й енергетичної галузі ворога та багато іншого. Це комплексний результат роботи вітчизняних виробників безпілотних авіаційних комплексів (БпАК), зростання майстерності операторів та ухвалених нами організаційних рішень», – зазначив Сирський.

Українські наземні роботизовані комплекси в березні також збільшили кількість виконаних завдань більше ніж на 50%порівняно з лютим.

Згідно з даними розвідки, станом на початок квітня окупанти розширили чисельність своїх військ безпілотних систем (БпС) до 101 тис. військовослужбовців, а на кінець 2026 року планують довести до 165,5 тис.

Сирський також розповів, що триває розбудова підрозділів безпілотних систем у різних родах та видах військ (сил) ЗСУ.

«Під час наради заслухав доповіді, зокрема, щодо стану набуття спроможностей підрозділів БпС у Сухопутних військах та Силах територіальної оборони, а також щодо застосування морських безекіпажних катерів. Особливо цінною частиною таких нарад є обмін досвідом представників бойових бригад та батальйонів», написав він і відзначив комплексну роботу 414 окремої бригади безпілотних систем «Птахи Мадяра» щодо виявлення і знищення злітно-посадкових майданчиків ворожих БпЛА.

У березні позицій пілотів противника подавлено на 26% більше, ніж у лютому.