Сьогодні, 9 квітня вранці російський ударний дрон влучив у домоволодіння в одному з сіл Киселівської громади на Чернгівщині.

Про це у телеграмі повідомили начальник ОВА В’ячеслав Чаус та обласна поліція.

Унаслідок ранкової атаки виникла пожежа, є руйнування. Там пошкоджено будинок, господарчі споруди, автівку. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. За наявними даними минулося без постраждалих.

Фото: Чернігівська ОВА Наслідки рсоійської атаки на Чернігівщині

Протягом доби ворог FPV-дронами атакував населені пункти у прикордонні. Цілив, зокрема, по об’єктах зв’язку. У Семенівці вдарив по спортивному майданчику. Вчора у Новгород-Сіверському районі росіяни поцілили дроном по трактору лісівників.

Загалом протягом минулої доби було 32 обстріли. Зафіксували 42 вибухи.

Фото: Нацполіція Наслідки російської атаки на Чернігівщині

Поліцейські документують наслідки атак росіян.Відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).