Сьогодні, 9 квітня вранці російський ударний дрон влучив у домоволодіння в одному з сіл Киселівської громади на Чернгівщині.
Про це у телеграмі повідомили начальник ОВА В’ячеслав Чаус та обласна поліція.
Унаслідок ранкової атаки виникла пожежа, є руйнування. Там пошкоджено будинок, господарчі споруди, автівку. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. За наявними даними минулося без постраждалих.
Протягом доби ворог FPV-дронами атакував населені пункти у прикордонні. Цілив, зокрема, по об’єктах зв’язку. У Семенівці вдарив по спортивному майданчику. Вчора у Новгород-Сіверському районі росіяни поцілили дроном по трактору лісівників.
Загалом протягом минулої доби було 32 обстріли. Зафіксували 42 вибухи.
Поліцейські документують наслідки атак росіян.Відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).