Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Все погано, але надії немає
Росіяни вранці дроном поцілили по домогосподарству на Чернігівщині

Упродовж доби ворог атакував область безпілотниками. 

Росіяни вранці дроном поцілили по домогосподарству на Чернігівщині
Наслідки російської атаки на Чернігівщині
Фото: Нацполіція

Сьогодні, 9 квітня вранці російський ударний дрон влучив у домоволодіння в одному з сіл Киселівської громади на Чернгівщині. 

Про це у телеграмі повідомили начальник ОВА В’ячеслав Чаус та обласна поліція

Унаслідок ранкової атаки виникла пожежа, є руйнування. Там пошкоджено будинок, господарчі споруди, автівку. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. За наявними даними минулося без постраждалих.

Наслідки рсоійської атаки на Чернігівщині
Фото: Чернігівська ОВА
Наслідки рсоійської атаки на Чернігівщині

Протягом доби ворог FPV-дронами атакував населені пункти у прикордонні. Цілив, зокрема, по об’єктах зв’язку. У Семенівці вдарив по спортивному майданчику. Вчора у Новгород-Сіверському районі росіяни поцілили дроном по трактору лісівників.

Загалом протягом минулої доби було 32 обстріли. Зафіксували 42 вибухи.

Наслідки російської атаки на Чернігівщині
Фото: Нацполіція
Наслідки російської атаки на Чернігівщині

Поліцейські документують наслідки атак росіян.Відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Читайте також
