У Дніпропетровській області поранені двоє людей унаслідок обстрілів

Росіяни атакували три райони.

Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж доби росіяни атакували Дніпропетровську область і поранили там двох людей. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Ганжа. 

Понад 10 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією.

У Нікопольському районі під ударом були Нікополь, Покровська і Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, гараж, автівки. Поранена 28-річна жінка. Вона на амбулаторному лікуванні. 

У Павлограді виникла пожежа. Понівечені оселі та магазини. Постраждав 49-річний чоловік.

У Миколаївській громаді Синельниківського району горіли авто. Пошкоджені приватні будинки.

