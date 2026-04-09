У Дніпропетровській області поранені двоє людей унаслідок обстрілів

Упродовж доби росіяни атакували Дніпропетровську область і поранили там двох людей.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

Понад 10 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією.

У Нікопольському районі під ударом були Нікополь, Покровська і Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, гараж, автівки. Поранена 28-річна жінка. Вона на амбулаторному лікуванні.

У Павлограді виникла пожежа. Понівечені оселі та магазини. Постраждав 49-річний чоловік.

У Миколаївській громаді Синельниківського району горіли авто. Пошкоджені приватні будинки.