Розпочалася 1506-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення.

Про це повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав 75 авіаційних ударів, скинувши 250 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10100 дронів-камікадзе та здійснив 3625 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 107 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Лісне, Нове Поле, Воздвижівка, Прилуки, Верхня Терса, Любицьке, Гірке, Гуляйпільське, Барвінівка, Широке, Чарівне, Веселянка, Микільське та Кушугум Запорізької області, а також Сваркове, Фотовиж на Сумщині.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразила сім районів зосередження живої сили та одну гармату противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав одного авіаційного удару із застосуванням одного КАБ, здійснив 106 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одне боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Стариця, Красне Перше, Синельникове, Приліпка, Лиман.

На Куп’янському напрямку ворог вісім разів атакував в бік населених пунктів Петропавлівка, Новоосинове, Ківшарівка та Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку противник шість разів атакував, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах Греківки, Зарічного та у бік населених пунктів Ставки, Діброва, Новий Мир й Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутися вперед в напрямку Різниківки.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в бік Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак поблизу Костянтинівки, Степанівки, Новопавлівки, Плещіївки, Іллінівки та Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Муравка, Гришине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгородне, Сергіївка.

На Олександрівському напрямку, за уточненою інформацією, противник атакував сім разів у напрямках населених пунктів Лісне, Олександроград, Новоселівка та в районі Новогригорівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у бік населених пунктів Прилуки, Добропілля, Цвіткове, Залізничне, Гуляйпільське, Оленокостянтинівка, Варварівка та в районах Мирного й Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку противник здійснив п’ять штурмових дій в районах Антонівського мосту та о. Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.