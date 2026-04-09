Суспільство / Війна

На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів одна людина загинула і ще троє дістали поранення

Також пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

Обстріл у місті Богодухів
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 18 населених пунктів Харківської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. 

Внаслідок обстрілів одна людина загинула, троє людей постраждали:

  • У сел. Ківшарівка Куп’янської громади загинула 67-річна жінка, постраждав 62-річний чоловік; 
  • На трасі неподалік с. Чорноглазівка Золочівської громади постраждали 42-річний і 61-річний чоловіки.
  • Також медики надали допомогу 84-річній жінці, яка 30 березня зазнала поранень у сел. Приколотне Великобурлуцької громади.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 3 КАБ;
  • 9 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 3 БпЛА типу «Молнія»;
  • 14 fpv-дронів;
  • 17 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено будівлі цивільних підприємств (с. Клинова-Новоселівка, с. Сінне, с. Братениця), адмінбудівлю, автомобіль (сел. Золочів), приватний будинок (м. Богодухів), господарчу споруду (с. Лозова);
  • у Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (сел. Приколотне), 2 приватні будинки (сел. Великий Бурлук), електромережі (сел. Шевченкове);
  • в Ізюмському районі пошкоджено електромережі (с. Язикове);
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Козача Лопань), приватний будинок, автомобіль (сел. Прудянка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 226 людей.

Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 27 453 людини.

Упродовж минулої доби зафіксовано 164 бойові зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 7 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Стариця, Красне Перше, Синельникове, Приліпка, Лиман.

На Куп’янському напрямку ворог 8 разів атакував у бік населених пунктів Петропавлівка, Новоосинове, Ківшарівка та Новоплатонівка.

