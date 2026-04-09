На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів одна людина загинула і ще троє дістали поранення

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 18 населених пунктів Харківської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілів одна людина загинула, троє людей постраждали:
- У сел. Ківшарівка Куп’янської громади загинула 67-річна жінка, постраждав 62-річний чоловік;
- На трасі неподалік с. Чорноглазівка Золочівської громади постраждали 42-річний і 61-річний чоловіки.
- Також медики надали допомогу 84-річній жінці, яка 30 березня зазнала поранень у сел. Приколотне Великобурлуцької громади.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 3 КАБ;
- 9 БпЛА типу «Герань-2»;
- 3 БпЛА типу «Молнія»;
- 14 fpv-дронів;
- 17 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Богодухівському районі пошкоджено будівлі цивільних підприємств (с. Клинова-Новоселівка, с. Сінне, с. Братениця), адмінбудівлю, автомобіль (сел. Золочів), приватний будинок (м. Богодухів), господарчу споруду (с. Лозова);
- у Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (сел. Приколотне), 2 приватні будинки (сел. Великий Бурлук), електромережі (сел. Шевченкове);
- в Ізюмському районі пошкоджено електромережі (с. Язикове);
- у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Козача Лопань), приватний будинок, автомобіль (сел. Прудянка).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 226 людей.
Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 27 453 людини.
Упродовж минулої доби зафіксовано 164 бойові зіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог 7 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Стариця, Красне Перше, Синельникове, Приліпка, Лиман.
На Куп’янському напрямку ворог 8 разів атакував у бік населених пунктів Петропавлівка, Новоосинове, Ківшарівка та Новоплатонівка.