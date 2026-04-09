На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів одна людина загинула і ще троє дістали поранення

Також пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

Обстріл у місті Богодухів

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 18 населених пунктів Харківської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів одна людина загинула, троє людей постраждали:

У сел. Ківшарівка Куп’янської громади загинула 67-річна жінка, постраждав 62-річний чоловік;

На трасі неподалік с. Чорноглазівка Золочівської громади постраждали 42-річний і 61-річний чоловіки.

Також медики надали допомогу 84-річній жінці, яка 30 березня зазнала поранень у сел. Приколотне Великобурлуцької громади.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

3 КАБ;

9 БпЛА типу «Герань-2»;

3 БпЛА типу «Молнія»;

14 fpv-дронів;

17 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено будівлі цивільних підприємств (с. Клинова-Новоселівка, с. Сінне, с. Братениця), адмінбудівлю, автомобіль (сел. Золочів), приватний будинок (м. Богодухів), господарчу споруду (с. Лозова);

у Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (сел. Приколотне), 2 приватні будинки (сел. Великий Бурлук), електромережі (сел. Шевченкове);

в Ізюмському районі пошкоджено електромережі (с. Язикове);

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Козача Лопань), приватний будинок, автомобіль (сел. Прудянка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 226 людей.

Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 27 453 людини.

Упродовж минулої доби зафіксовано 164 бойові зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 7 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Стариця, Красне Перше, Синельникове, Приліпка, Лиман.

На Куп’янському напрямку ворог 8 разів атакував у бік населених пунктів Петропавлівка, Новоосинове, Ківшарівка та Новоплатонівка.