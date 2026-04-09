Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
ГоловнаСуспільствоПодії

Екскерівника міграційної служби Хмельниччини судитимуть за обвинуваченням в приховуванні майна на 30 млн грн

Серед іншого, йдеться про магазин елітних меблів і три автомобілі.

Екскерівника міграційної служби Хмельниччини судитимуть за обвинуваченням в приховуванні майна на 30 млн грн
Фото: Офіс генпрокурора

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області за фактом подання недостовірних відомостей у декларації. Про це повідомляє Офіс генпрокурора. 

За даними слідства, у декларації за 2023 рік посадовець умисно не зазначив частину майна родини, оформленого на дружину та набутого у шлюбі, на суму понад 30 млн грн.

Йдеться, зокрема, про магазин елітних меблів і три автомобілі — два Audi Q5 та Audi Q8.

Після викриття він звільнився з посади. Його дії кваліфіковано за ст. 366-2 КК України.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies