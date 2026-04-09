Екскерівника міграційної служби Хмельниччини судитимуть за обвинуваченням в приховуванні майна на 30 млн грн

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області за фактом подання недостовірних відомостей у декларації. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у декларації за 2023 рік посадовець умисно не зазначив частину майна родини, оформленого на дружину та набутого у шлюбі, на суму понад 30 млн грн.

Йдеться, зокрема, про магазин елітних меблів і три автомобілі — два Audi Q5 та Audi Q8.

Після викриття він звільнився з посади. Його дії кваліфіковано за ст. 366-2 КК України.