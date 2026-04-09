Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Підозру повідомили співробітнику ФСБ, причетному до катувань цивільних під час окупації Київщини

У березні 2022 року росіяни облаштували базу на території підприємства “Альфа-Ленд”, а в ливарному цеху – місце незаконного утримання цивільних.

Фото: EPA/UPG

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру співробітнику російського ФСБ, причетному до катувань цивільних під час окупації Київської області. 

Про це йдеться у пресрелізі ОГП.

Йому інкримінують порушення законів і звичаїв війни.

За інформацією слідства, навесні 2022 року військові 83-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ окупували селище Димер на Вишгородщині. На території підприємства “Альфа-Ленд” вони облаштували базу, а в ливарному цеху – місце незаконного утримання цивільних.

До злочину причетний старший офіцер ФСБ, який діяв разом із військовими підрозділу. У період 21-25 березня 2022 року він, достеменно знаючи, що перед ним цивільні, застосовував до них насильство.

Під час допитів людей били руками, ногами та прикладами зброї, змушували стояти на колінах і залякували пострілами. Від них вимагали зізнань у співпраці з українськими військовими.

Такими діями потерпілим завдано сильного фізичного болю та моральних страждань.

﻿
Читайте також
