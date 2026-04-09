Підозру повідомили співробітнику ФСБ, причетному до катувань цивільних під час окупації Київщини

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру співробітнику російського ФСБ, причетному до катувань цивільних під час окупації Київської області.
Йому інкримінують порушення законів і звичаїв війни.
За інформацією слідства, навесні 2022 року військові 83-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ окупували селище Димер на Вишгородщині. На території підприємства “Альфа-Ленд” вони облаштували базу, а в ливарному цеху – місце незаконного утримання цивільних.
До злочину причетний старший офіцер ФСБ, який діяв разом із військовими підрозділу. У період 21-25 березня 2022 року він, достеменно знаючи, що перед ним цивільні, застосовував до них насильство.
Під час допитів людей били руками, ногами та прикладами зброї, змушували стояти на колінах і залякували пострілами. Від них вимагали зізнань у співпраці з українськими військовими.
Такими діями потерпілим завдано сильного фізичного болю та моральних страждань.