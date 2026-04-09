Підозру повідомили співробітнику ФСБ, причетному до катувань цивільних під час окупації Київщини

У березні 2022 року росіяни облаштували базу на території підприємства “Альфа-Ленд”, а в ливарному цеху – місце незаконного утримання цивільних.

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру співробітнику російського ФСБ, причетному до катувань цивільних під час окупації Київської області.

Йому інкримінують порушення законів і звичаїв війни.

За інформацією слідства, навесні 2022 року військові 83-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ окупували селище Димер на Вишгородщині. На території підприємства “Альфа-Ленд” вони облаштували базу, а в ливарному цеху – місце незаконного утримання цивільних.

До злочину причетний старший офіцер ФСБ, який діяв разом із військовими підрозділу. У період 21-25 березня 2022 року він, достеменно знаючи, що перед ним цивільні, застосовував до них насильство.

Під час допитів людей били руками, ногами та прикладами зброї, змушували стояти на колінах і залякували пострілами. Від них вимагали зізнань у співпраці з українськими військовими.

Такими діями потерпілим завдано сильного фізичного болю та моральних страждань.